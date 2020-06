Servizi psichiatrici del Mauriziano, Magliano: "Chiuderli è un'assurdità"

"Il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (Spdc) dell’Ospedale Mauriziano di Torino, chiuso per emergenza Covid-19 dallo scorso 28 marzo, rischia di non riaprire. E la Giunta Regionale, rispondendo oggi in Consiglio a un mio Question Time sul tema, non ci rassicura. Anzi: afferma chiaramente l’intenzione strategica di concentrare l’offerta sulle strutture del Martini, dell’Amedeo di Savoia e del San Giovanni Bosco, piuttosto che procedere a quella che l'Assessore Icardi definisce una 'polverizzazione dell’offerta”'. Ma la distribuzione di un servizio sul territorio è un concetto ben diverso dalla polverizzazione". Lo dice il consigliere regionale dei Moderati Silvio Magliano.

"Non possiamo permetterci di rinunciare a un reparto da 16 posti letto, con medici e professionisti di eccellenza, come quello del Mauriziano. Questi posti letto quasi un terzo dei posti letto totali a disposizione dell’Asl di Torino per il segmento psichiatrico: un’offerta la cui importanza saremo costretti ad apprezzare, temo, in questo periodo post Covid. Il Servizio Psichiatrico del Mauriziano rappresenta da sempre uno spazio di accoglienza e cura. Non possiamo fare passi indietro: il lavoro di rete tra tutti gli snodi assistenziali territoriali sarebbe gravemente compromesso da questa chiusura".