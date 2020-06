Con Borgate dal Vivo si torna "a riveder le stelle": a cominciare dalla Sacra di San Michele

Partirà sabato 27 giugno la quinta edizione del festival Borgate dal Vivo, che, in un anno difficile e particolarmente complesso per il mono della cultura, si riconferma anche quest'estate come uno degli eventi cardine tra Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Il primo appuntamento sarà trasmetto in streaming dalla Sacra di San Michele e vedrà protagonista l'attore Saulo Lucci, che, accompagnato dal violino di Elisabetta Bosio, leggerà l'ultimo canto dell'Inferno della Divina Commedia, riprendendo il titolo dato quest'anno alla kermesse: "a riveder le stelle", un'esortazione alla speranza dopo il buio degli ultimi mesi.

L’evento sarà trasmesso anche sul sito web www.italiafestival.it. Borgate dal Vivo, infatti, è stato selezionato tra gli 11 festival di “Estate all’italiana Festival”, un tour dei principali festival italiani che verranno presentati nel mondo, grazie alla collaborazione tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - con la sua rete di Ambasciate e Consolati - e l’Associazione ItaliaFestival.

Saranno ben 27 i comuni coinvolti quest'anno dagli eventi, fino al 6 settembre, la maggior parte gratuiti, come sempre con l'intento di valorizzare le piccole borgate e i territori più periferici, lontani dai grandi centri cittadini, nel segno dell'innovazione sociale e culturale.

Tra i tanti ospiti in programma: Niccolò Fabi (venerdì 24 luglio a Bussoleno), incontrerà Saverio Tommasi per un dialogo sui diritti umani. La sua canzone “Io sono l’altro” - da “Tradizione e tradimento” pubblicato a ottobre 2019 - è la vincitrice per il 2020 del Premio Amnesty International Italia. Sarà un incontro tra musica e parole durante il quale racconterà la sua esperienza a fianco di Medici con l'Africa CUAMM e Associazione Nazionale Italiana Cantanti, realtà con cui da sempre collabora attivamente.

E poi l’anteprima di un nuovo monologo di Francesco Montanari (sabato 25 luglio ad Avigliana) ispirato ai “Menecmi” di Plauto; il debutto di Quattro Donne, ultimo spettacolo di Chiara Buratti (mercoledì 5 agosto ad Asti), incentrato sulle figure di quattro donne molto diverse da loro, ma unite da una sensibilità fuori dal comune; lo scrittore e attivista Nicolò Govoni, Premio CIDU per i Diritti Umani 2020, che da anni dedica la sua vita al sostegno e alla tutela dei diritti dei minori, presenterà in anteprima il suo ultimo libro in uscita a settembre per Trigono Edizioni (sabato 22 agosto a Oulx); Andrea Scanzi con il suo spettacolo su Giorgio Gaber; e ancora Mauro Corona; Dario Ballantini; Guido Catalano; Mauro Berruto. Non mancheranno produzioni originali, come un evento su Dracula di Bram Stoker con la straordinaria voce di Tommaso Ragno. Confermato anche il consueto appuntamento sui cambiamenti climatici con Luca Mercalli, uno dei temi centrali del festival Borgate dal Vivo.

La serata di apertura del 27 giugno promuoverà una raccolta fondi a sostegno della Sacra di San Michele, dopo la chiusura prolungata degli ultimi mesi.

Il secondo appuntamento sarà invece domenica 28 a Villa Tabusso, Rubiana, con Alessandro Barbaglia, che presenterà il suo nuovo libro, Nella balena. L’appuntamento sarà libero e gratuito, ma su prenotazione, in modo da consentire al personale di poter garantire accessi e sedute al pubblico in totale sicurezza (sulla pagina Facebook di Borgate dal Vivo o scrivendo a info@borgatedalvivo.it).

Ambientato in Piemonte, in un arco temporale che va dal 1954 a oggi, il libro di Barbaglia rievoca l’incredibile e reale avventura della Balena Goliath, il gigantesco cetaceo da Circo che attraversò l’Italia e l’Europa nel corso della sua quarantennale tournée, con uno stile unico, intimo e personale.