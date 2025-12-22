Casa Olimpia cuore degli eventi natalizi patrocinati dalla Città metropolitana a Sestriere

È fitto di spunti di interesse culturali, ricreativi, enogastronomici e sportivi il calendario delle manifestazioni che l’amministrazione comunale di Sestriere ha ideato e coordinato, potendo contare su di un importante atout logistico: la Casa Olimpia che la Città metropolitana di Torino ha nuovamente concesso in comodato d’uso al Comune più alto d’Italia. Per due settimane, Casa Olimpia e l’Ufficio del Turismo di Sestriere ospiteranno mostre, conferenze, incontri enogastronomici e presentazioni di libri, patrocinati dalla Città metropolitana di Torino.

Sul versante delle arti figurative, dal 23 dicembre all’11 gennaio la sala conferenze dell’Ufficio del Turismo ospiterà la mostra personale di Pier Flavio Gallina , pittore che partendo dalle sue origini langarole e dalla formazione artistica giovanile a Torino ha preso le mosse per portare nel mondo la sua visione “pavesiana” di una terra riconosciuta nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. La mostra sarà visitabile tutti i giorni con ingresso gratuito dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 19 e l’inaugurazione ufficiale è in programma sabato 27 dicembre alle 18.

Per iniziativa della Pro Loco Sestriere e per i bambini, che siano turisti o sestrierini, il 24 e 25 dicembre Babbo Natale percorrerà le vie del paese distribuendo caramelle, mentre venerdì 26 dicembre è in programma una mattinata di “Porte aperte” nella biblioteca comunale, che ha trovato una nuova e adeguata sede a Casa Olimpia. Sabato 27 e martedì 30 dicembre e venerdì 2 gennaio alle 18 all’Ufficio del Turismo ci saranno “Gli aperitivi con lo specialista”, con una serie di conferenze sul tema “Strumenti per vivere meglio e guadagnare anni di vita in salute”. Ai dibattiti seguirà l’aperitivo. Il 28 e 29 dicembre saranno le giornate del “105 XMasters Winter Tour”, che combina sport, musica ed eventi di intrattenimento, organizzato da Radio 105. L’evento include gare di action sports, dj-set, attività e concorsi legati a sponsor e test drive sulla neve.

Domenica 28 dicembre alle 17,30 all’Ufficio del Turismo verranno presentati i libri “Una frase bella al giorno: da leggere davanti al primo caffè della mattina” di Erica Vagliengo e “Manuale inutile per capire l’arte (e innamorarsene lo stesso)” di Giuliana Salvai.

Lunedì 29 dicembre alle 17,30 nella sala Ezio Giaj di Casa Olimpia tornerà la rassegna enogastronomica “Gusto in Quota Sestriere”, con un incontro dedicato al tema “Vitello con Tonno? La storia di un piatto tipico”, con l’avvocato Negro, delegato di Pinerolo dell’Accademia Italiana della Cucina, lo chef Adriano Mesa e il sommelier Paolo Martina. È obbligatoria la prenotazione all’Ufficio del Turismo.

Martedì 30 dicembre è in programma la tradizionale fiaccolata dei maestri di sci alle 20,30 , seguita dal vin brulè offerto dall’Associazione Alpini di Sestriere. Sabato 3 gennaio alle 17,30 “Gusto in Quota” si sposterà al Museo del Carnevale di Champlas per l’incontro “Ma sai quant’è buono pane e formaggio”, con l’avvocato Negro, l’Associazione Panificatori della Provincia di Torino, i Panificatori Artigiani De.CO. di Giaveno, Max Falco di Sestriere, l’azienda agricola Becky e i produttori della Toma di Condove.