Uncem alla ministra Azzolina: "Rispettare le peculiarità delle scuole nei piccoli comuni di montagna"

La specificità dell'organizzazione scolastica, da settembre nei territori montani, deve essere riconosciuta. Anche con innovazioni forti, utilizzando ad esempio, con una opportuna organizzazione, per gli studenti delle aree urbane, alcuni spazi nelle aree montane. E, come Uncem ha detto al Ministro Boccia nei giorni scorsi, i numeri e l'organizzazione delle classi deve essere diversa, anche rispetto allo scorso anno scolastico.

Il Presidente Uncem Marco Bussone lo ha scritto alla Ministra Azzolina: "vi sono gravi situazioni - scrive il Presidente - nelle quali Uffici scolastici regionali e Assessorati regionali non stanno proteggendo l'erogazione dei servizi nelle aree montane. In alcuni casi si stanno riducendo insegnanti e classi, in nome di numeri minimi che mai come quest'anno devono essere derogati e rivisti". Uncem chiede un intervento del Miur per risolvere una serie di criticità e di riduzioni imposte, che finirebbero per non permettere un adeguato distanziamento sociale".