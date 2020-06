Fabiana Macaluso: come coniugare arte e cultura

Gli scrittori chivassesi Maria Cicconetti e Gino Angelo Torchio in collaborazione con il laboratorio artistico sociale Art Therapy di Fabiana Macaluso, artista torinese di fama internazionale, partecipano al premio internazionale di poesia “Emozioni poetiche” 2020 al Castello di Verrone e Museo Falseum aggiudicandosi il secondo premio.

La scrittrice Maria Cicconetti si aggiudica una coppa con una poesia dedicata all’opera di Fabiana Macaluso “L’origine della vita” dedicata alle donne in cerca della gravidanza. L’opera è stata donata all’ospedale Mauriziano di Torino.

Poesia: L’ORIGINE DELLA VITA

Se non sarò mai madre,

se non avrai vita terrena

non disperare, “mia cara”:

avrai vita nel mio cuore.

Crescerai in me in silenzio;

giocheremo insieme;

correremo in prati verdi

tu davanti, io dietro

e rideremo, “piccola cara”

Mio piccolo amore:

crescerai, ti darò voce

“La mia” e il mio sorriso.

Se non sarò mai madre

non disperare “mia cara”:

Vivrai serena la tua vita

nel cuore di tua madre,

anche se priva della maternità.

Maria Cicconetti

Scrittrice (nella gallery dell’articolo puoi vedere il quadro e le immagini della premiazione di Maria Cicconetti)

Lo scrittore Gino Angelo Torchio si aggiudica il terzo premio e una medaglia con un'altra poesia personale.

