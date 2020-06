Jaguar I-Pace: ancora più intelligente, più connessa e più rapida nella ricarica

La Jaguar #ipace , che è stata il primo SUV ad alte prestazioni, interamente elettrico, al mondo, dispone ora di un nuovo sistema d’infotainment maggiormente veloce e intuitivo e di un sistema di ricarica più rapido, che rende ancora più semplice sia possedere che guidare un veicolo elettrico.

Fin dal suo debutto la #ipace ha ottenuto oltre 80 riconoscimenti in tutto il mondo, compreso il World Car of the Year, il World Car Design of the Year e il World #green Car nel 2019, rafforzando la sua essenza di #Jaguar in grado di superare ogni preconcetto e diventare la prima vettura elettrica della sua categoria.

Grazie alla struttura in alluminio, il basso baricentro e ai due motori elettrici #Jaguar su ciascun assale, che erogano una eccezionale potenza di 400 CV e ben 696 Nm di coppia, la #ipace è in grado di offrire un eccellente mix di prestazioni stradali, agilità, lusso e raffinatezza. Queste capacità rispondono in modo straordinario a tutte le esigenze e a tutti gli usi della vita quotidiana.

I-PACE: in sintesi

La #Jaguar #ipace offre ora un livello tecnologico ancora più elevato, in grado di rendere più agevole e gratificante che mai possedere un veicolo elettrico. La #ipace è la prima #Jaguar a presentare il nuovo sistema d’infotainment Pivi Pro. Intuitivo nell’utilizzo al pari di uno smartphone, Pivi Pro è veloce e reattivo e dispone di un potenziato sistema di navigazione in grado di mostrare la disponibilità e la fruibilità delle stazioni di ricarica nelle vicinanze, il loro costo e il tempo necessario per la carica (variabile a seconda dei paesi).

La #ipace offre ora di serie un caricatore on-board da 11 kW che, in caso di disponibilità di una fornitura trifase, consente ai clienti di godere di una ricarica significativamente più veloce. Collegando la vettura ad una wall box da 11 kW si possono ottenere 53 km* di autonomia per ogni ora di ricarica (ciclo WLTP), mentre per caricare il veicolo da zero sono necessarie solo 8,6 ore, l’ideale per la ricarica domestica durante la notte. Anche i clienti che utilizzano le wall box monofase da 7 kW possono usufruire di tempistiche vantaggiose, arrivando a 35 km di autonomia ogni ora, mentre per una ricarica completa sono necessarie 12,75 ore. Durante un viaggio, con un caricatore da 50 kW si potrà disporre di 63 km di autonomia in soli 15 minuti di carica e, nello stesso lasso di tempo, si potranno raggiungere i 127 km di autonomia con un caricatore da 100 kW.

A bordo della #ipace , i progettisti #Jaguar hanno prestato una particolare attenzione alla qualità dell’aria e al benessere degli occupanti. La vettura dispone ora di uno ionizzatore d’aria con sistema di filtrazione PM2.5 in grado di catturare le polvere sottili: gli allergeni e le particelle aerodisperse. La vettura può persino filtrare l’aria all’inizio di ogni viaggio.

Il design esterno è stato arricchito da una nuova finitura Atlas Grey per la griglia. I clienti potranno ora beneficiare di una rinnovata gamma colori e di un lussuoso Bright Pack opzionale, disponibile su tutti modelli #ipace .

Alan Volkaerts, #Jaguar #ipace Vehicle Line Director, ha dichiarato: “Quando abbiamo sviluppato la #ipace , volevamo che fosse il veicolo elettrico più desiderabile al mondo e che mostrasse cosa succede quando una #Jaguar viene elettrificata. Penso che abbiamo raggiunto entrambi questi ambiziosi traguardi. Ora abbiamo migliorato ulteriormente la nostra #ipace , grazie ad un nuovo sistema d’infotainment, alla ricarica trifase e alle tecnologie pensate tanto per il guidatore quanto per i passeggeri.

“Abbiamo anche leggermente migliorato il design, attraverso una finitura Atlas Grey per la rete della griglia e il nuovo Bright Pack opzionale. La #ipace è stato il primo SUV ad elevate prestazioni interamente elettrico e ogni modifica apportata gli consente di esser ancora il punto di riferimento della sua categoria.”

I-PACE: in dettaglio

Più intelligente, veloce e connessa

La principale novità, all’interno dei lussuosi e spaziosi interni della #ipace è il nuovo sistema d’infotainment Pivi Pro. Il quadro strumenti virtuale ad elevata definizione da 12,3 pollici, i due touchscreen, uno superiore e uno inferiore, da 10 e 5 pollici** e i controller rotativi tattili multifunzione, dispongono di una grafica nitida, definita e moderna in grado di offrire all’utente un’esperienza a bordo intuitiva e accattivante.

Traendo ispirazione dalle tecnologie degli smartphone, il sistema Pivi Pro è molto semplice da utilizzare. Il suo potente processore e l’ ”avvio rapido” consentono al sistema di essere pronto all’uso dal momento in cui il guidatore si siede al volante. Grazie al supporto di una batteria di back-up integrata, l’inizializzazione della navigazione richiede solo pochi secondi.

La nuova e intuitiva struttura del menu rende più semplice la navigazione del sistema. Ora, le caratteristiche e le funzionalità più utilizzate sono accessibili con solo un clic attraverso la schermata iniziale. Il rinnovato sistema di navigazione riduce il numero di passaggi necessari per impostare una destinazione e, proprio come su uno smartphone, consente agli utenti di allargare o ridurre la visuale di una mappa con un semplice gesto delle dita.

Ora la #ipace dispone di un sistema opzionale di ricarica wireless nella parte inferiore della console centrale; il sistema consente di usufruire anche di un potenziamento del segnale del dispositivo. Lo Smartphone Pack con Apple CarPlay® e l’Android Auto™ sono disponibili di serie così come la tecnologia Bluetooth in grado di accoppiare simultaneamente due telefoni ed essere quindi sempre connessi.

Per quanto concerne la connettività, i clienti non dovranno più preoccuparsi dell’utilizzo dei dati o dell’acquisto di una SIM, in quanto sulla #ipace troveranno una SIM integrata con doppio modem (eSIM)*** e un piano dati 4G gratuito, che consentirà lo streaming musicale illimitato attraverso Spotify, Deezer o Tunin, così come gli aggiornamenti simultanei di mappe, meteo, calendario e condizioni del traffico.

Il nuovo sistema d’infotainment Pivi Pro aiuterà l’utente a raggiungere qualsiasi destinazione più facilmente e in minore tempo. Il navigatore infatti, ora utilizza algoritmi di autoapprendimento per ottimizzare il percorso. Quando la vettura viaggerà attraverso aree già percorse e note, la guida vocale rimarrà in silenzio. Inoltre, grazie alla funzionalità SOTA (Software Over The Air), le mappe saranno sempre le più aggiornate possibili.

Stephen Boulter, #Jaguar #ipace Vehicle Engineering Manager, ha dichiarato: “Il sistema d’infotainment Pivi Pro semplifica notevolmente l’utilizzo delle reti pubbliche di ricarica. Oltre a indicare la posizione di queste stazioni, il sistema è in grado di mostrare la loro disponibilità, i costi da sostenere e una stima dei tempi di ricarica. Sappiamo che la maggior parte dei clienti ricarica la #ipace presso la propria abitazione, ma volevamo rendere la ricarica durante un viaggio altrettanto semplice e, certamente, il nostro nuovo sistema d’infotainment rende questo possibile.”

Per semplificare ulteriormente il processo, Pivi Pro è in grado di aggiornare in modo automatico le stazioni di ricarica durante il tragitto. Il sistema selezionerà i punti più performanti per ridurre al minimo la durata del viaggio. Sulle lunghe percorrenze, Pivi Pro mostrerà anche il livello di carica previsto all’arrivo in ogni waypoint.

Assistenza alla guida e benessere

La #ipace è stata progettata per proteggere tutti gli occupanti a bordo e ciò le ha consentito di ottenere il massimo punteggio delle cinque stelle nei test EuroNCAP.

L’innovativa tecnologia digitale rappresenta un ulteriore supporto per il guidatore e per gli utenti della strada. La visuale è stata notevolmente migliorata grazie ad una nuova stereocamera 3D, in grado di offrire una vista in pianta digitale a 360° dell’area circostante e dei potenziali pericoli, che vengono mostrati sul touchscreen centrale.

Nell’abitacolo interno, lo specchietto retrovisore ClearSight migliora la fruibilità e la visione, assicurando sempre al conducente una visuale della strada retrostante senza impedimenti, anche in presenza dei tre passeggeri posteriori o con il bagagliaio da 656 litri ricolmo fino al tetto.

Il sistema ClearSight utilizza una fotocamera posteriore grandangolare, collegata ad uno schermo ad alta risoluzione posizionato all’interno dello specchietto privo di cornice. Un piccolo interruttore a levetta su di esso, consente al guidatore di passare facilmente dalla visuale standard a quella della fotocamera.

Perfettamente integrata nel modulo antenna sul tetto, la fotocamera ad alta definizione opera in tutte le condizioni, anche in presenza di una scarsa luce ambientale, mentre una palpebra protettiva e un rivestimento idrofobo, contribuiscono a proteggerla dall’acqua e a mantenere l’obiettivo il più pulito possibile.

Tutti gli occupanti beneficiano di un migliorato sistema di gestione del clima, che offre un riscaldamento e un raffrescamento intelligente ed efficiente fino a quattro zone, in modo totalmente indipendente. La ionizzazione dell’aria dell’abitacolo, progettata per eliminare gli allergeni, dispone ora anche di un sistema di filtraggio che cattura le particelle ultrafini, inclusi i particolati PM2.5, che migliora la salute e il benessere degli occupanti. Un importante vantaggio del nuovo sistema di filtraggio è che, durante la ricarica, i clienti possono utilizzare il sistema di pre-climatizzazione della #ipace (che ottimizza la temperatura della batteria), per eliminare allergeni e particelle ultrafini prima di iniziare un viaggio.

Maggiore scelta per il cliente

Disponibile su tutti i modelli della gamma #ipace , il lussuoso e opzionale Bright Pack è un perfetto completamento della nuova finitura Atlas Grey della griglia anteriore. Il Bright Pack accentua maggiormente il design mozzafiato della I-PACE grazie alla cornice Noble Chrome della griglia, alle calotte degli specchietti delle portiere Atlas Grey, alle cornici dei finestrini Satin Chrome e al diffusore posteriore Atlas Grey. L’attuale Black Pack opzionale è stato migliorato con l’applicazione di una finitura nero lucida nei badge posteriori.

Rinnovata anche la palette di colori disponibili con l’introduzione delle varianti Caldera Red, Portofino Blue, Aruba e Eiger Grey.

All’interno, i clienti potranno beneficiare di un sistema audio Meridian 3D Sourrond Sound System opzionale, dotato di tecnologia TrifieldTM. Il sistema dispone di due speaker aggiuntivi nel rivestimento del cielo per un totale di 16 altoparlanti che, insieme al subwoofer, offrono una magnifica esperienza d’ascolto a tutti gli occupanti.

Guidare elettrico diventa semplice

La #Jaguar #ipace è stata progettata per rendere fruibile al meglio ogni aspetto della vettura e rendere il possesso di un veicolo elettrico più semplice che mai.

Grazie ad una autonomia fino a 470 km (ciclo WLTP) della sua batteria da 90 kWh, i clienti con un pendolarismo quotidiano di livello medio, dovrebbero ricarica la propria #ipace solo una volta la settimana****

La #ipace viene offerta con una garanzia della batteria di 8 anni o 160.000 km.

Uno strumento di calcolo disponibile sul sito Jaguar.it mostrerà con semplicità come alcuni fattori, quali la velocità della vettura, la temperatura a bordo e le impostazioni della climatizzazione possono influenzare l’autonomia che ci sia spetta di avere nella vita reale

Jaguar ha sviluppato l’app iGuide, che facilita la ricerca e la comprensione delle principali funzioni e controlli della I PACE. Rappresenta un manuale utente disponibile sul proprio dispositivo mobile, garantendo una pronta risposta a qualsiasi dubbio sulla ricarica in tempo reale

Durante le fasi di ricarica nei luoghi pubblici, il cavo della #ipace si blocca in posizione non appena la vettura viene chiusa e non può essere scollegato fino al momento in cui l’auto non viene sbloccata, dando al cliente la libertà di godersi la giornata mentre la vettura è in carica

La #Jaguar #ipace ha una modalità Eco Mode che aiuta a preservare l’autonomia riducendo l’esaurimento energetico e incoraggiando ad uno stile di guida più efficiente. Questa modalità apporta anche piccole variazioni alla temperatura dell’abitacolo, al ricircolo dell’aria e a una serie di altre funzioni dell’auto. Attraverso Ie impostazioni del menu o il normale azionamento di ciascuna funzione è possibile bypassare queste modifiche.

La #ipace è dotata di una funzione SOTA (Software Over The Air). Questo sistema consente di aggiornare da remoto l’infotainment, la gestione della batteria e la ricarica, apportando continui miglioramenti alla #ipace nel corso del tempo

*L’autonomia aggiuntiva per un’ora o 15 minuti è calcolata nel ciclo WLTP

** Il touchscreen inferiore è opzionale sui modelli “S” e di serie su tutti gli altri.

*** Il piano dati 4G è soggetto alla disponibilità del mercato. I dati illimitati vengono forniti dell’eSIM e si applicano ai servizi e alle funzionalità per i rispettivi periodi di abbonamento: il servizio Connected Navigation è inizialmente incluso per tre anni, mentre l’abbonamento ai servizi di connessione Online Pack viene offerto per un periodo iniziale di un anno.