I nomadi tornano a occupare via Monteverdi: distesa di camper e roulotte davanti alle ex poste

I nomadi sono tornati in via Monteverdi. Come ogni anno, con l’arrivo del caldo, carovane di camper e roulotte si ritrovano ad occupare lo spiazzo antistante l’ex centro di smistamento delle Poste Italiane.

Una routine che si ripete ciclicamente è sempre allo stesso modo. Decine di famiglie fanno del piazzale dietro via Bologna il luogo in cui abitare per settimane o mesi, in attesa dello sgombero da parte delle forze dell’ordine. Qualche tempo dopo esser stati sgomberati, i camminanti tornano in via Monteverdi.

Rabbia tra i residenti, ormai rassegnai all’idea di fare i conti con una situazione irrisolvibile. “Uno dei problemi principali è la pulizia dell’area, provate a passare lì tra un paio di settimane e vi renderete conto della situazione” afferma un barista. Insieme a lui un anziano signore: “Siamo stufi. Viviamo qui da anni, non cambia mai niente”.