Una staffetta che dura tutto il giorno per portare i fiori davanti alla lapide di Bruno Caccia

Una staffetta che durerà tutto il giorno, organizzata da Libera (l'associazione che combatte tutte le mafie fondata da Luigi Ciotti) per rendere omaggio e tramandare la memoria di Bruno Caccia, il magistrato ucciso dalla criminalità organizzata il 26 giugno 1983 in via Sommacampagna, nel capoluogo piemontese.



Saranno tanti i fiori che saranno deposti davanti alla lapide in suo onore, in ricordo di ciò che accadde ormai 37 anni fa, quando perse la vita l'ex procuratore di Torino. Una ferita che non si rimargina con il tempo. "E' sempre una fatica, anche se importante", "Bisogna davvero rinnovare coraggio e buona volontà", sono le parole pronunciate da Cristina e Paola, le figlie di Bruno Caccia. Proprio Cristina ha una figlia che oggi ha l'età che aveva lei quando fu ucciso suo papà.