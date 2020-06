Appalto pulizie Inps, lunedì 29 assemblea-presidio di sindacati e lavoratori

Filcams Cgil – Fisascat Cisl – Uiltrasporti Uil Piemonte hanno deciso di dire "basta", annunciando per lunedì 29 un'assemblea-presidio per denunciare il problema legato all'appalto pulizie di Inps Piemonte.

L'appuntamento è dalle ore 9.30 presso la direzione regionale Inps Piemonte, , in via Arcivescovado 9 a Torino. "Le lavoratrici e i lavoratori dell’appalto pulizie delle sedi INPS del Piemonte sono all’esasperazione", denunciano i sindacati. "Non bastavano i problemi creati dalla Società Manitalidea, oggi fallita, che per mesi non ha pagato stipendi, ad aggravare la condizione delle lavoratrici".

"Dal 1° luglio dovranno subire i tagli che le nuove società aggiudicatarie degli appalti in tutti i lotti della Regione Piemonte stanno effettuando. Una situazione ingiustificabile che determina una riduzione dei contratti che giungono fino al 40% delle ore lavorate. Circa 75 lavoratrici e lavoratori che vedranno drasticamente peggiorare le loro condizioni mettendo in crisi economica tante famiglie e creando una nuova emergenza sociale nella nostra Regione".

"Questo non puo’ essere consentito", tuonano i sindacati. "Denunciamo responsabilità precise in capo alle Società e al committente, in questo caso l’INPS, l’istituto di tutti gli italiani. Le gare di appalto hanno previsto riduzioni di servizi e aggiudicati con ribassi che arrivano fino al 48%. Senza tener conto di tutti i servizi che da mesi le lavoratrici, con grande senso di responsabilità, stanno garantendo per il rispetto di tutte condizioni di sicurezza sanitaria e di sanificazione legate all’emergenza Covid-19".

"Tutto questo a garanzia della salute dei cittadini e della comunità. Le lavoratrici e i lavoratori non devono pagare il prezzo di tagli e riduzioni", conclude la nota dei sindacati.