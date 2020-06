Che effetto fa, Torino su due ruote? La raccontano gli appassionati del Bike Pride

Si chiama "Torino in bicicletta" la nuova mini guida dedicata al mondo della bici a Torino e realizzata da Bike Pride Fiab Torino. "Un modo per rispondere ai tanti che si sono rivolti all'associazione e agli attivisti di Torino per chiedere informazioni su come e dove comprare una bici e dove portarla ad aggiustare, su come portare i bambini e come fare la spesa, ma anche informazioni sull’attivismo a Torino e su come sostenere associazioni che come Bike Pride, insieme alla Consulta della mobilità ciclistica e della moderazione del traffico, promuovono l'uso della bicicletta in città e monitorano lo stato e l'avanzamento delle infrastrutture", raccontano gli autori. Che aggiungono: "Non è una guida esaustiva, come se fosse necessario dirlo, anche perché il mondo delle bici a Torino è variegato, in continua evoluzione e richiederebbe molto più tempo per mapparlo. Ma è un inizio o per lo meno uno spunto per chi vuole avvicinarsi alla bici come mezzo di trasporto per la prima volta".