Nichelino 'viaggia' assieme alle bici: installati cartelli che invitano a rispettare le due ruote

Con l'arrivo dell'estate e della bella stagione, Nichelino scende in campo a fianco delle biciclette. Da un’idea dell’assessore Antimo De Ruosi, l’Amministrazione ha deciso di installare i cartelli per obbligare le auto al rispetto delle distanze di sicurezza per chi va in auto e si imbatte nelle due ruote.

Distanze di sicurezza non solo se si segue, ma anche e soprattutto quando la si deve sorpassare. L’inaugurazione della nuova segnaletica è prevista nei prossimi giorni, alla presenza anche di Paola Gianotti, detentrice di ben tre Guinness World Record in sella alla sua bici.

I numeri, d'altra parte, non mentono: un morto ogni 35 ore, è questo il tragico bollettino riguardante i ciclisti deceduti sulle strade italiane. Da qui la scelta del Comune di Nichelino di lanciare una campagna dedicata alla viabilità sicura. Era un'idea allo studio già per la primavera, ma tutto era stato bloccato a seguito del lockdown.

Si comincia dalla sensibilizzazione sulla sicurezza di chi viaggia in bicicletta. Quanti sanno che la distanza minima da mantenere fra auto e cilista è di un metro e mezzo? “Riprendiamo la campagna sulle strade sicure", sottolineano il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo e l’assessore alla viabilità Antimo De Ruosi.

"Tramite i manifesti che saranno appesi sui muri della Città, intendiamo sensibilizzare i cittadini a mantenere comportamenti corretti quando sono al volante e incontrano un ciclista”.