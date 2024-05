Lo spettacolo dell'aurora boreale illumina anche i cieli del Piemonte

Nella serata di ieri, 10 maggio 2024, è stato visibile in tutta Italia l'incredibile spettacolo dell'aurora boreale. Ci sono arrivate le prime foto dalla provincia di Cuneo: la prima scattata a Montemale, la seconda a Tarantasca, scattate poco prima delle 23.

A rendere possibile la SAR (arco rosso dell'aurora boreale) alle nostre latitudini, sarebbe una tempesta solare “severa”, che durerà tutto il weekend, 'illuminando' così i cieli del Piemonte.

"Prendi una notte di metà Maggio, un tam tam di aggiornamenti su svariati siti, una salita veloce in collina per uno spot (Pino Torinese) che verso nord mostra la Basilica di Superga (direzione da guardare sempre in questi casi, Islanda docet), la fotocamera che inizia a scattare, i primi colori sul rosso/viola, l’incredulità (non può essere, non sta accadendo davvero dai…), il fenomeno che aumenta fino a rendersi visibile ad occhio nudo (successo solo in Islanda.. e ben poche volte), i brividi, l’emozione, gli occhi si fanno umidi…", ha commentato il fotografo Valerio Minato. "Ho visto il cielo versare lacrime viola sulla mia città, io ho pianto con lui. Questa notte si è scritta la storia".