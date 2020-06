Sabato e domenica tanti eventi in valle Soana

A "La festa del pane" della prossima domenica, 5 luglio, si aggiunge un altro irrinunciabile appuntamento della kermesse valsoanina dedicata alle masche, ai prodotti e alla biodiversità: lo spettacolo dedicato alle masche di Chiesale.



"Sabato -spiegano gli organizzatori - la tradizionale serata delle masche ritorna per un appuntamento "protetto": dovremmo abbandonare il borgo di Chiesale, le cui viuzze pedonali non permettono il distanziamento tra le tantissime persone che ogni anno affollano il villaggio".

L'appuntamento è in località Sacairi alle 21.15, quando si esibirà Valentina Sparvieri ne "La poesia del fuoco". L'appuntamento è quindi in valle Soana, per il primo weekend de "Una Valle Fantastica"