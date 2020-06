Sanità, i medici: "Nuovi fondi della Regione, bene. Ma da dove arrivano questi soldi?"

Ennesimo incontro interlocutorio questa mattina, all'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, tra le sigle sindacali Fpcgil, Cisl e Uil Fpl, con la Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria del SSR. Argomento: i fondi Covid, "che così - spiegano i sindacati - continuano a non essere distribuiti. Un fatto che giudichiamo negativamente".

"Contemporaneamente - raccontano sempre i sindacati - la Regione ha comunicato di poter mettere sul piatto della bilancia ulteriori 2 milioni e 700mila euro oltre a quelli già stanziati (ex DL 18/2020 ed ex art. 2, comma 6 del DL Rilancio) per la Dirigenza. Notizia che accogliamo positivamente.