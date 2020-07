Aurora, il bar del Cecchi Point rivive grazie alla cooperativa sociale Raggio: “Saremo la cucina della casa del quartiere”

La pandemia di Covid-19 ha solamente rimandato di qualche mese quella che, a tutti gli effetti, può essere considerata come una vera e propria rinascita: il bar del Cecchi Point, infatti, ha ufficialmente riaperto i battenti grazie alla cooperativa sociale Raggio: “Per noi – dichiara il presidente Fabrizio Billero – è una sfida, ci piaceva l'idea di essere dentro a una casa del quartiere viva e attiva grazie a quello che sappiamo fare meglio, ovvero socialità e aggregazione. Ogni casa che si rispetti ha bisogno di una cucina, noi proveremo ad essere quella cucina, libera ed accogliente.”

Il nuovo locale andrà a riempire un vuoto rimasto scoperto per troppo tempo: “Per noi - sottolinea Davide Paglia, presidente dell'associazione Il Campanile (ente gestore del Cecchi Point, ndr) – si tratta di un momento fondamentale perché abbiamo finalmente trovato un partner che parla la nostra stessa lingua, già attivo alla Cascina Roccafranca e in grado di offrire opportunità di inserimento lavorativo a persone svantaggiate. Dal 2011 la nostra idea di ristorante si basa sull'incontro e sul confronto: siamo contenti e orgogliosi di riportare, dopo un periodo così difficile, relazioni sane sul territorio.”

Anche le istituzioni non fanno mancare il proprio appoggio all'iniziativa: “Speriamo - commenta l'assessore ai diritti della Città di Torino Marco Giusta – che questa nuova avventura possa dare linfa vitale al territorio e sappia dialogare con la cittadinanza rispondendo ai bisogni di socialità e integrazione, unendo le giovani generazioni con quelle più anziane.” “Questo progetto - aggiunge il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri – darà nuovo slancio ad Aurora, il Cecchi è nato proprio per stare dalla parte dei più deboli e delle persone in difficoltà".