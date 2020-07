Mole urbana: l'auto del futuro parte da Torino, senza far rombare il motore [FOTO e VIDEO]

Ancora una volta è Torino a tenere a battesimo l'auto del futuro. E lo fa senza il bisogno di far rombare il suo motore.

Ha fatto infatti oggi il suo debutto in anteprima mondiale presso il Museo nazionale dell'automobile "Mole Urbana", il quadriciclo elettrico disegnato da Umberto Palermo che si propone di rivoluzionare tutto ciò che oggi conosciamo sulle urban car. Una presentazione accompagnata dal taglio del nastro della mostra d’arte "La pop car", con le opere che 16 artisti internazionali hanno dedicato alla vettura. Filosofi, giornalisti e creativi si confronteranno sugli intrecci fra design e cambiamento.

"Disegno auto, ma l'ispirazione in questo caso è più legata a un elettrodomestico, con forme che originano dal parallelepipedo - racconta Palermo - Non ci sono stampi, ma è tutto fatto in estrusione di alluminio. C'è più industrial design che automotive. Il resto è cartone e legno. Elementi leggeri e modulari che danno la possibilità di customizzarla a seconda delle preferenze".

"Si va dai 50 ai 150 chilometri di autonomia e si possono ricaricare in 4 ore, ma anche in un quarto d'ora con determinate strutture. Nella sua versione delivery potrà caricare fino a 700 chili".

"Lo sharing è pensato per aiutare anche l'utente a non dover confrontarsi con manutenzione o smaltimento di batterie - prosegue Palermo - È un prodotto italianissimo, quindi deve fare i conti con gli stipendi e il costo orario della manodopera italiana. Anche in questo caso il noleggio serve a superare questa barriera".

Tre le versioni pensate per Mole Urbana: quella small, presentata oggi al museo che si affaccia sul Po, ma anche quella medium e large-sport. Per la realizzazione dei prototipi Umberto Palermo si è avvalso della tecnologia del gruppo Pretto per la powertrain, dell’Ett1 per i profili in alluminio e della Fasp per i sedili, azienda specializzata in ergonomia. Alla realizzazione dei prototipi ha contribuito anche Dsd Modelli di Filippo Donato.





Le 3 versioni si differenziano, oltre che per dimensioni, anche per fanalerie specifiche. Sono allo studio varianti naked senza vetri, adatte ad un utilizzo turistico, e varianti indirizzate ad un utilizzo professionale e di delivery. Qualunque sia la sua versione o destinazione d’uso, i materiali in lega leggera che compongono la struttura le consentono di non superare i 500 chili di peso.