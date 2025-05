Da oggi l'eccellenza mondiale nel processing, packaging e nuovi materiali si incontra a IPACK-IMA: al via l'apertura

Milano è pronta a diventare il cuore pulsante dell’innovazione industriale con l’apertura ufficiale di IPACK-IMA 2025, l’evento internazionale che celebra l’arte dell’innovazione nelle tecnologie di processing, packaging e nuovi materiali.

Un Hub Internazionale per l’Innovazione

Da oggi e fino al 30 maggio, Fiera Milano ospiterà oltre 1.300 espositori da 28 Paesi con una rappresentanza internazionale del 38%, e una forte presenza da Germania, Turchia, Olanda, Francia, Cina. Con 8 padiglioni su oltre 60.000 metri quadri netti, IPACK-IMA offrirà una panoramica dei trend e delle soluzioni tecnologiche più avanzate.

“Oggi celebriamo l’apertura di IPACK-IMA e Pharmintech, e con loro anche di un ecosistema dove tecnologie all’avanguardia, molte presentate qui in anteprima mondiale, incontrano visione strategica e concrete opportunità di business – dichiara Valerio Soli, Presidente di Ipack Ima. - È questo il luogo ideale per confrontarsi e orientarsi verso il futuro, trasformando l’incontro in valore.”

Più di 400 buyer selezionati da 63 Paesi saranno presenti in fiera, anche grazie alla collaborazione con ITA – Italian Trade Agency, con India, Armenia, Cina, Messico ed Etiopia tra i mercati più rilevanti. Un’ulteriore conferma del ruolo della manifestazione come punto d’incontro e confronto strategico a livello globali.

I principali settori rappresentati includono tecnologie indirizzate al Grain-Based Food (30%), Food, Fresh and Convenience (30%), End of Line (20%), Liquid Food and Beverage (15%) e Pharma & Chemicals (5%) oltre a un padiglione verticale dedicato a Pharmintech by Ipack Ima.



IPACK-IMA come Piattaforma Strategica per l’Industria

Focus sui temi cruciali: sostenibilità, digitalizzazione, intelligenza artificiale. Dalle smart factory alle soluzioni di cybersecurity, dalla food safety e food security al regolatorio, In un contesto globale articolato, l’evento evidenzia le opportunità per evolversi e innovare.

“Siamo pronti a offrire un punto di riferimento sicuro in uno scenario macroeconomico complesso, dove l’innovazione è imprescindibile – afferma Simone Castelli, CEO di Ipack Ima. - La forte adesione conferma la volontà dell’industria a crescere e, grazie a collaborazioni solide e tecnologie all’avanguardia, puntiamo a uno sviluppo sostenibile e competitivo del settore”.

Sinergie di valore

La joint venture con UCIMA e Fiera Milano unisce visione industriale e potenza fieristica, generando una piattaforma unica al servizio dell’innovazione. Sinergie di valore che amplificano la rilevanza e l’impatto della manifestazione a livello internazionale.

“IPACK-IMA – dichiara Riccardo Cavanna, Presidente di Ucima - è il punto d’incontro per un’industria che mette al centro persone, tecnologie e visione. Come UCIMA crediamo che la competitività passi oggi dalla capacità di integrare AI, sostenibilità e formazione in modelli industriali connessi. Siamo fieri di presentare, a casa nostra, le ultime innovazioni delle nostre aziende, leader globali in tutti i comparti in mostra”.

“Ipack-Ima è una piattaforma strategica per l’industria del packaging e processing, settore in cui l’Italia eccelle nel mondo. Come Fiera Milano, siamo orgogliosi di essere partner di un progetto che coniuga innovazione tecnologica, sostenibilità e visione internazionale. – dichiara Roberto Foresti, Vicedirettore Generale di Fiera Milano – “Insieme a UCIMA, continuiamo a rafforzare un modello fieristico vincente, al servizio della competitività e della leadership del made in Italy".

Eventi di Alto Profilo

Ad animare la visita di professionisti e buyer, oltre 40 eventi e 120 speaker internazionali provenienti dal mondo industriale, accademico e dalla stampa. Tra i momenti più attesi, il 28 maggio si svolgerà Visioni d’Avanguardia, un evento che esplora il connubio tra arte e tecnologia, seguito dal party Celebration Night dedicato al networking tra buyer, espositori e stampa.

Sempre il 28 maggio, si terrà il Best Packaging Awards, che premierà le migliori soluzioni italiane mentre il 30 maggio, al Teatro Alcione di Milano, il WordStar Awards celebrerà l’eccellenza mondiale nel packaging. Infine, il Pastaria Festival, a cura di Pastaria e dedicato ai produttori di pasta, si svolgerà durante le giornate del 28 e 29 maggio.

