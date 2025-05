Il 30 maggio ai Giardini La Marmora arriva il Villaggio dell’agricoltura montana

A Torino arriva il Villaggio dell’agricoltura montana, venerdì 30 maggio, dalle 10 alle 18, ai giardini di piazza La Marmora (via Cernaia) a Torino.

Organizzato da Coldiretti Torino nello spazio che ospita il consueto mercato di Campagna Amica dei produttori certificati biologici, il Villaggio dell’agricoltura montana sarà l’occasione per scoprire l’agricoltura di montagna e i suoi protagonisti.

Il programma prevede alle 10:00 apertura del mercato dei produttori e merenda montana. Dalle 10:30 alle 12:30 attività di educazione ambientale e alimentare con le scuole a cura delle fattorie didattiche di Campagna Amica. Alle 12:30 pranzo offerto con i panini montani. Alle 15:30 assaggi guidati di oli delle vallate torinesi. Alle 16:30 presentazione della mostra fotografica “La montagna incontra la città” a cura della Fiaf con foto di Lina Campanelli, Massimo Zambon, Maurizio Mangili.

Alle 17:00 degustazione guidata di vini eroici delle vallate torinesi.

Per tutta la giornata sarà attivo il mercato dei produttori dove si potrà fare la spesa a Km Zero.

«Abbiamo voluto dedicare uno spazio alla conoscenza dei prodotti delle nostre vallate – precisa il presidente di Coldiretti Torino, Bruno Mecca Cici – La montagna fornisce a Torino cibo di qualità, non solo di origine animale come grandi formaggi e le carni pregiate ma anche verdure, frutta, piccoli frutti, miele. Senza contare prodotti agricoli ancora poco associati alle nostre vallate alpine come i vini, che stanno vivendo una nuova fase di ottima qualità per effetto del cambiamento climatico e come l’olio che è l’ultimo arrivato per via degli inverni sempre più caldi e delle temperature che nei versanti a sud sono spesso le stesse delle zone mediterranee. Ma vogliamo spiegare ai torinesi che l’agricoltura montana è anche servizi: servizi ambientali come la cura dei boschi e degli ambienti pascolivi di alta montagna; servizi energetici derivati dal patrimonio boschivo; servizi turistici propri degli agriturismi. Senza contare il ruolo sempre più importante dei servizi di natura sociale offerti dalle fattorie sociali e dalle fattorie didattiche; servizi che sono una risorsa utile anche per la città».