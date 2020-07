Il Pd di Grugliasco soddisfatto per le misure economiche anticovid approvate in consiglio comunale

Soddisfazione viene espressa dal Partito democratico di Grugliasco per l'approvazione in consiglio comunale di alcune variazioni e aggiornamento al bilancio di previsione, del regolamento della nuova imu e della riduzione della tari causa Covid oltre all'esenzione del canone per l'occupazione con le tende fisse o retrattili.

Dichiara Pier Paolo Soncin, capogruppo dem: "L’approvazione del bilancio previsionale è l’atto conclusivo di un percorso di condivisione tra Amministrazione e Consiglio Comunale che ci consentirà di mantenere in ordine i conti della Città ed allo stesso tempo andare incontro alle esigenze di chi è stato penalizzato dagli esiti della pandemia. Un atto di responsabilità che dimostra come sia possibile operare senza penalizzare nessuno".

"L’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19 ha scatenato una crisi economica a livello mondiale che di riflesso si è ripercossa sui cittadini e sul bilancio della nostra Città – ricorda Sandra Cannia, consigliera Pd e membro della commissione bilancio – In questi mesi delicati l’Amministrazione ha sostenuto le nuove povertà garantendo quanto previsto dal Governo con la distribuzione dei buoni spesa di solidarietà alimentare e dei dispositivi di protezione individuale nel momento in cui era più difficile l’approvvigionamento".

"Sono state tante le misure adottate e il bilancio previsionale tiene conto delle preoccupazioni future dettate dall’impatto della crisi che si ripercuote a lungo termine", ha concluso Cannia.