Paritarie, Varaldo (FI-Aief): "Nostra mozione smaschera l'ipocrisia di molti"

"La mozione Aief, con cui chiediamo ai Comuni di intervenire concretamente sui tributi locali per salvare le scuole paritarie e le strutture dell'infanzia, sta smascherando chi a parole dice di volerle salvaguardare salvo poi remare in direzione contraria quando ha l'occasione di intervenire". Lo afferma Tommaso Varaldo, Presidente dell'AEIF e Coordinatore del movimento giovanile torinese di Forza Italia.

"La maggioranza del Comune di Chieri, a guida PD, ha bocciato la mozione nonostante la mia sollecitazione a non rimandare oltre interventi concreti. Vedremo come si comporteranno altri Comuni in cui è stata depositata la mozione, tra tutti il Comune di Torino. In ballo non c'è solamente la sopravvivenza di servizi scolastici educativi che giocano un ruolo fondamentale sui nostri territori, ma c'è il futuro di centinaia di migliaia di bambini e di ragazzi, delle loro famiglie e di tutto il comparto degli insegnanti e degli educatori, risorse preziose per la Nazione", conclude Varaldo.