Il Covid "blocca" il mare della Toscana? E allora Fondazione Paideia porta i piccoli con disabilità in campagna

Cambio di programma, causa coronavirus. Ma non per questo si rinuncia alle tradizioni consolidate. Per la prima volta, dal 2001, “Estate Paideia”, il progetto di vacanza che ha coinvolto oltre 700 famiglie con bambini con disabilità, non si svolgerà al mare, in Toscana, come negli ultimi anni; le norme dettate dal Governo e dagli Enti locali relative alla nuova fase, immediatamente successiva all’emergenza sanitaria, hanno imposto un cambio di programma. Così gli operatori di Paideia hanno iniziato a lavorare a una serie di iniziative pensate per offrire alle famiglie con bambini con disabilità un’occasione di vacanza e di svago dopo questi mesi difficili. Con quello che tante famiglie hanno dovuto affrontare in questo periodo è più che mai importante poter garantire ai bambini, ai genitori, ai loro fratelli e sorelle un momento di socialità e di sollievo.

Così, grazie alla preziosa collaborazione e al supporto della Fondazione Carlo Denegri, per alcune settimane da fine giugno a inizio agosto, Paideia avrà a disposizione la splendida struttura di Orsolina28 a Moncalvo (in provincia di Asti) nel cuore del Monferrato, patrimonio dell’Unesco, un suggestivo spazio dedicato alla danza, alla formazione e alla creazione. Il soggiorno ad Orsolina28, con il pernottamento nel glamping in tende geodetiche dotate di tutti i servizi più moderni e in grado di

garantire il corretto distanziamento, e con le numerose attività quali yoga, pilates e anche l’orticoltura, è stato disegnato e ideato per fornire un’esperienza condivisa di totale contatto e coinvolgimento con la natura e in tutta sicurezza rispetto ai vincoli di legge. Il vasto prato verde che circonda l’area è un luogo ideale per un’immersione totale nella natura e per vivere serate indimenticabili sotto le stelle.



L’ospitalità a Orsolina28 permetterà di accogliere 60 famiglie con bambini con disabilità, grazie anche al prezioso supporto dei volontari Paideia che, come sempre, hanno risposto con grande entusiasmo all’iniziativa. Non solo, anche la Fattoria Sociale Paideia, inaugurata in autunno a Baldissero Torinese, sarà un altro

luogo dove far trascorrere settimane di vacanza per le famiglie. L’attività della Fattoria didattica permetterà ai bambini di imparare divertendosi, con laboratori e attività da vivere insieme. In Fattoria saranno ospitate circa 10 famiglie con bambini con disabilità, in compagnia degli operatori e dei volontari Paideia. Infine Paideia propone una terza possibilità che riguarda dei soggiorni in montagna, grazie alla generosa disponibilità della Fondazione Carlo Longo: altre 10 famiglie potranno vivere settimane di relax in una casa a Prali, sulle montagne torinesi.



“Questa per tutti noi sarà un’estate diversa. Non partiremo per il mare della Toscana, ma circa 80 famiglie vivranno un’estate di vacanza. Speriamo possa dare un nuovo slancio e offrire nuove energie per affrontare le sfide che ci aspettano. Sicuramente c’è bisogno dell’aiuto di tutti perché le famiglie possano non sentirsi sole nella quotidianità. E’ il momento di stare vicini, adesso”, dice Fabrizio Serra, Direttore di Fondazione Paideia.