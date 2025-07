Pier Bellagamba nuovo presidente del Lions Club Moncalieri Castello

Pier Alessandro Bellagamba è il nuovo presidente del Lions Club Moncalieri Castello. L'imprenditore del settore sanitario (ed ex candidato a sindaco nel 2020) ha ricevuto il testimone alla guida dell’associazione da Francesco Nazzaro, giunto al termine del suo terzo mandato in vent’anni di vita del sodalizio.

Presente anche il ministro Zangrillo

Alla serata conviviale che ha visto il cambio della guardia hanno preso parte tra gli altri i vertici lionistici del territorio, a partire dal neo Governatore Giovanna Sereni e dal Past Governatore Roberto Turri, con la partecipazione del Ministro alla Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, anche lui moncalierese, proclamato socio onorario.

Bellagamba: "Onore e responsabilità"

Bellagamba ha ringraziato per la fiducia accordatagli con questa nomina, definita "un onore ed una responsabilità". Assumendo la presidenza del club ha dichiarato di voler puntare a “portare avanti idee nuove, semplici e quotidiane, con il contributo di tutti”. Con un occhio sempre speciale per coloro che sono in difficoltà o vivono situazioni di disagio.