Inizia la seconda settimana di circo con #SpazioFLICstreaming

È iniziata il 28 giugno scorso #SpazioFLICstreaming, la nuova rassegna che la FLIC Scuola di Circo ha ideato nel periodo della quarantena e che ha deciso di realizzare nel suo Spazio FLIC di Torino per ristretto pubblico in sala, ma per un potenziale grande pubblico a casa grazie alla trasmissione in diretta streaming sul canale youtube https://www.youtube.com/user/<wbr></wbr>ScuolaFlic e su facebook www.facebook.com/FLIC.Scuola.<wbr></wbr>di.Circo.



La rassegna prevede otto appuntamenti con spettacoli solisti degli allievi, interviste con esperti del settore, video-progetti realizzati nel periodo del lockdown e video realizzati in strade e piazze della Città di Torino.



Per il pubblico in sala l’ingresso è gratuito previa prenotazione obbligatoria da effettuare scrivendo a booking@flicscuolacirco.it. In sala ci saranno inoltre alcuni membri dello staff organizzativo, i tecnici audio-luci e gli operatori della troupe addetta alla regia televisiva e allo streaming.

Grazie a un grane schermo, il pubblico in sala potrà vedere tutti i contenuti che vedrà il pubblico dello streaming. Un ulteriore sforzo organizzativo che la direzione compie con piacere per contribuire a ridare vita allo spettacolo dal vivo.



I protagonisti in scena sono soprattutto gli allievi dei vari corsi professionali e il 5 e 6 luglio si potranno vedere gli elaborati artistici personali dei 19 ragazzi iscritti Primo Anno di corso, provenienti per metà da diverse regioni d’Italia e per metà dall’estero, precisamente da Brasile, Cile, Francia, Israele, Olanda, Slovacchia Svizzera e Uruguay.



La regia degli elaborati è a cura di Giorgio Bertolotti, professionista marchigiano che si è formato con innumerevoli studi, workshop e corsi di attore di circo e danza contemporaneo con Roberto Magro, Roberto Olivan, Benaji Mohamed e altri docenti. Sono in programma inoltre esibizioni degli allievi del corso Mise à Niveau diretti da Stevie Boyd, direttore artistico della FLIC.



Verranno inoltre trasmesse interviste agli esperti del settore Jean Michel Guy e Roberto Magro, video realizzati in varie location della città di Torino a cura di Francesco Giorda e alcuni video-progetti realizzati durante il periodo del lockdown, all’interno del programma alternativo di formazione che è stato messo in piedi utilizzando strumenti digitali per il lavoro a distanza. Creazioni collettive anche se solitarie, realizzate con movimenti che passano con fluidità da allievo ad allieva, ognuno nelle proprie abitazioni, in un’unità creata aldilà della distanza fisica. Un grande lavoro che ha dato agli allievi la possibilità di svolgere comunque un importante lavoro di gruppo, stimolandoli e coinvolgendoli inoltre nella creazione di elaborati artistici da donare al pubblico in quarantena attraverso i social.



La rassegna è stata pensata soprattutto per gli allievi, per riavvicinarli al pubblico, seppur con modalità alternative di creazione ed esibizione legate alle contingenze del periodo che stiamo vivendo, e per portare al termine nel migliore dei modi il loro percorso formativo, con un piano di lavoro variabile a seconda dell’anno di corso frequentato, di quelli che erano gli obbiettivi iniziali e di ciò che si è dovuto modificare in seguito alle limitazioni sanitarie.



Grazie a questa rassegna si esibiscono finalmente in un “vero” spazio scenico e per un “vero” pubblico in sala, ma anche per un grande pubblico online, avendo così inoltre la possibilità di interagire con telecamere e strumenti digitali in una nuova esperienza recitativa che potrà tornare utile in futuro.



Afferma Matteo Lo Prete, direttore pedagogico della FLIC: “le disposizioni sanitarie attuali sono un grande problema per il circo contemporaneo che si basa molto sulla vicinanza fisica, sia tra gli artisti che tra artisti e pubblico. Se lo spettacolo in streaming entrerà a far parte stabilmente del nostro futuro è una questione da valutare ma sicuramente rientra tra i nostri desideri quello di formare al massimo delle possibilità i suoi aspiranti artisti e di farlo con tutti gli strumenti possibili, digitali e non”.



Dopo gli appuntamento del 28 e il 29 giugno con gli allievi del Terzo Anno Tecnico diretti da Piergiorgio Milano e del 5 e 6 luglio con gli allievi del Primo Anno diretti da Giorgio Bertolotti, si proseguirà il 12 e 13 luglio dalle ore 21:00 con gli allievi del Secondo Anno diretti da Alessandro Maida e si terminerà il 19 luglio dalle ore 16:30 e dalle ore 21:00 con gli allievi del Terzo Anno Artistico diretti da Flavio D’Andrea.