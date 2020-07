Disabato (M5S): "Edisu, Lega e Fdi raccontano una vittoria che non esiste"

"In merito ai nuovi criteri per l’assegnazione delle borse di studio Lega e FDI raccontano una vittoria che, di fatto, non esiste. Hanno dovuto fare retromarcia sulla proposta, anticostituzionale, di non concedere le borse di studio a chi dovrà rispondere davanti alla giustizia per aver protestato. Edisu non è un tribunale e Chiorino e Sciretti hanno dovuto rimangiarsi i loro annunci, ostaggio dei loro stessi proclami".

Così Sarah Disabato, consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle sulla recente questione legata alle borse di studio e ai comportamenti violenti che negheranno l'accesso a chi si renderà responsabile. "Si può cantare vittoria per una marcia indietro? Il bando infatti prevede la revoca solo per chi abbia trasgredito i regolamenti dei propri Atenei e subisca sanzioni disciplinari da parte dell’Università. Una norma certamente differente da quanto sognavano Chiorino e Sciretti (Edisu) fino a qualche settimana fa. La bocciatura da parte dei rettori e la posizione tenuta dalle minoranze in Consiglio Regionale hanno giocato un ruolo fondamentalmente".