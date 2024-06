L'estate al Parco della Colletta può finalmente iniziare: riaperta la piscina estiva dopo i lavori del Pnrr

In attesa che il solstizio d'estate dia ufficialmente inizio alla “bella stagione”, temporali permettendo, un pezzo del puzzle è finalmente ritornato al suo posto: ha riaperto i battenti la piscina esterna del Parco della Colletta di Torino.

Gli interventi

L'impianto, rimasto chiuso per diversi mesi per permettere la realizzazione dei lavori previsti grazie ai fondi del Pnrr, è stato oggetto di alcuni interventi, tra cui il rifacimento completo degli spogliatoi e delle docce, il rinnovamento parziale del piano vasca in attesa di un restyling definitivo e la suddivisione della stessa in corsie per garantire migliore fruibilità: “Torino ritrova – commentano il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri e il coordinatore allo sport Ferdinando D’Apice - una struttura d’eccellenza, collocata in uno dei polmoni verdi più gradevoli, suggestivi e facilmente raggiungibili del suo tessuto urbano”.

Come accedere

La piscina è aperta al pubblico da lunedì a giovedì dalle 13 alle 18, il sabato e i giorni festivi dalle 11 alle 18; il giorno di riposo settimanale è il venerdì, mentre al mattino è a disposizione dei centri estivi. I ragazzi di età compresa tra i 14 e i 19 anni, infine, se in possesso di PassSportTO avranno la possibilità di entrare dopo le 16.30 e di partecipare ai corsi di nuoto gratuitamente (massimo 10 partecipanti), con prenotazione obbligatoria sul portale Torino Facile.