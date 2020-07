Borse si studio ai "violenti", Udu e Flc Cgil attaccano Edisu e la Regione

"In seguito alla seduta del CdA di EDISU Piemonte avvenuta in data 2 luglio 2020 è stato votato il bando EDISU Piemonte per borse di studio, residenze e ristorazione per l’anno accademico 2020/21. Le dichiarazioni fornite dal Presidente dell’EDISU Piemonte Sciretti, dall’Assessora regionale Chiorino e dal Presidente della Regione Piemonte Cirio in seguito all’approvazione del nuovo bando, riportano in prima battuta una certa soddisfazione per aver attuato, con coerenza, strumenti volti a premiare studentesse e studenti meritevoli, e in un secondo momento una forte condanna nei confronti di quelli che sono stati rinominati “i violenti”. Con l’entrata in vigore di tale norma, ad esempio le studentesse e gli studenti che erano state/i coinvolte negli scontri con la Polizia al Campus Einaudi a metà febbraio infatti, non sarebbero quindi più considerati “meritevoli” della borsa di studio: senza alcuna logica e a distanza di mesi, l’EDISU cerca di sostituirsi in ogni modo ad un servizio di vigilanza".

Dichiara Lorenza Milardi, Coordinatrice Metropolitana dell’Unione degli Universitari Torino: “La Regione Piemonte e l’EDISU Piemonte sembrano aver dimenticato che il Diritto allo Studio è, come il termine stesso indica, un diritto e come tale deve continuare ad essere garantito a tutte e tutti, senza alcun tipo di strumentalizzazione ideologica nei confronti di persone rimaste purtroppo coinvolte nella spiacevole vicenda del 14 febbraio scorso e/o eventuali futuri episodi. Quello che la Regione chiama “dirittismo” non è altro che la possibilità di accesso all’Università, alla cultura e alle funzioni che dovrebbero ricoprire all’interno del tessuto sociale. L’ideale punitivo che emerge da questo provvedimento e le dichiarazioni annesse è inaccettabile. Pretendiamo la tutela della comunità studentesca nella sua interezza”.