Dall'Honduras alla Mongolia: 15 studenti in giro per il mondo con le borse di Crt

Honduras, Mongolia, Messico, Brasile, Turchia, Paraguay, Indonesia, Cina, Panama, Germania, Thailandia: sono le mete verso cui voleranno i 15 giovani del Piemonte e della Valle d’Aosta che hanno vinto le borse di studio sostenute da Fondazione CRT ed istituite in collaborazione con Fondazione Intercultura per partecipare ai programmi di Intercultura.

“Crediamo fortemente che le esperienze internazionali rappresentino un’opportunità unica per i giovani: non solo per imparare una nuova lingua o conoscere un’altra cultura, ma per mettersi in gioco, diventare più consapevoli e crescere come cittadini del mondo - afferma il Segretario Generale della Fondazione CRT, Patrizia Polliotto -. Sostenere questi percorsi attraverso le borse di studio significa investire nel loro talento, nella loro visione, nella loro capacità di costruire ponti tra le persone e contribuire, domani, a una società più aperta, inclusiva e solidale. È con questo spirito che la Fondazione CRT è al fianco di Fondazione Intercultura”.

"Le esperienze formative all'estero sono cruciali per la crescita dei giovani, ampliando i loro orizzonti e sviluppando la consapevolezza di sé - afferma il Segretario Generale della Fondazione Intercultura, Roberto Ruffino - Crediamo che sostenere questi percorsi con borse di studio sia un investimento nel loro talento, aiutandoli a costruire ponti tra le culture per una società più aperta. La collaborazione con partner come la Fondazione CRT è fondamentale per rendere queste opportunità accessibili e per favorire l'internazionalizzazione delle scuole italiane, integrando il nostro sistema educativo in una dimensione globale e proiettandolo verso il futuro."

Quattro le studentesse di Torino: Caterina, dell’Istituto Scolastico “Gioberti”, trascorrerà un periodo annuale in Cina, mentre sono pronte a partire per l’America Centrale e Meridionale Honesty Laura, dell’Istituto Scolastico “Cattaneo”, che vivrà un anno in Honduras; Alessandra, dell’Istituto Scolastico “Luxemburg”, diretta in Paraguay per un’esperienza annuale; e Sofia, del “Primo Levi”, che trascorrerà sei mesi in Messico.

Sempre dal Torinese, Emma, dell’Istituto “Buniva” di Pinerolo, in partenza per un anno di studio in Brasile; Martina Andrea, che frequenta il “Martinetti” di Caluso (TO), seguirà un un programma di tre mesi in Turchia; mentre ad Alessio, dell’Istituto “Europa Unita” di Chivasso, è stata assegnata una borsa di studio annuale per la Germania.

Da Cuneo, due studentesse di Alba: Beatrice, dell’Istituto “Govone” che vivrà per un trimestre in Mongolia, e Cristina, dell’Istituto “Da Vinci”, pronta a vivere un anno di studio in Messico.

Anche le due studentesse novaresi sono dirette in America Centrale e Meridionale: Giulia, dell’Istituto “Galileo Galilei” di Borgomanero, andrà in Honduras, mentre Sara, dell’Istituto “C.T. Bellini”, partirà per il Brasile, come Giada, studentessa dell’Istituto “Spezia” di Domodossola selezionata per il Verbano Cusio Ossola.

Martina, della Valle d’Aosta e dell’Istituto “Regina Maria Adelaide”, vivrà un anno in Indonesia, mentre dall’Alessandrino partirà Elisa, dell’Istituto “Leardi” di Casale Monferrato, la quale trascorrerà un anno a Panama.

La Thailandia sarà infine la meta della biellese Ester, dell’Istituto “Giuseppe e Quintino Sella”, dove studierà per un semestre.

È dal 2006 che Fondazione CRT affianca la Fondazione Intercultura con un investimento di circa 2.200.000 euro, per più di 430 borse di studio.