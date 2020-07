Toyota presenta il nuovo Hilux: più prestazioni e più stile

Il nuovo Hilux combina un innovativo e sorprendente design, un potente propulsore da 2,8 litri, che affiancherà la già nota versione 2.4 litri, migliori prestazioni sia su strada che fuori strada con un maggiore comfort, equipaggiamenti aggiornati e un’ampia gamma di versioni per tutte le esigenze dei clienti pick-up.

La nuova versione top di gamma "Invincibile" offre ai clienti uno stile su misura e qualità di livello premium, senza sacrificare la solidità, la robustezza e la leggendaria qualità, durata e affidabilità (QDR) che hanno reso Hilux il pick-up preferito al mondo.

Dal suo lancio nel 1968, l'inarrestabile Hilux ha dimostrato più volte la sua invincibilità, avendo conquistato il Polo Nord, i vulcani islandesi, l'Antartico e una vittoria al Rally di Dakar nel 2019.

La sua capacità di carico utile di 1 tonnellata, associata alla capacità di traino di 3,5 tonnellate, è stata estesa a tutti i tipi di carrozzeria a 4 ruote motrici (Single Cab, Extra Cab e Double Cab).

Design e tecnologia di bordo

Il frontale del nuovo Hilux è stato completamente ridisegnato grazie ad una più evidente griglia tridimensionale che unita a una nuova linea del paraurti anteriore, aumenta significativamente la presenza su strada del pick-up e la sua forte stazza, rafforzando al tempo stesso le sue credenziali di robustezza, solidità e capacità di andare ovunque.

Questo stile sorprendente è ulteriormente migliorato dai gruppi ottici a LED anteriori e posteriori di nuova concezione, da una nuova finitura dei cerchi in lega neri da 18" e dall'aggiunta di una nuova colorazione Oxide Bronze metallizzato.

Gli interni rinnovati sono caratterizzati dal nuovo design del quadro strumenti e dal nuovo schermo di infotainment da 8" posizionato sulla console centrale che adotta pulsanti e manopole per una migliore operatività in tutte le condizioni di guida. Il sistema multimediale è stato migliorato, è dotato infatti di un software più potente e di una risposta dello schermo più veloce, e incorpora sia Apple CarPlay® che Android Auto™ per la smartphone integration.

Un'ampia lista di equipaggiamenti comprende la smart entry e l'avvio con pulsante, la navigazione satellitare, il climatizzatore automatico, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e un sistema audio JBL Premium a 9 altoparlanti da 800W con un amplificatore a 8 canali e la tecnologia CLARi-Fi.

Rafforzando l'esclusività della gamma del nuovo Hilux, un'ampia lista di accessori permetterà ai clienti di personalizzare ulteriormente i loro veicoli in base alle proprie esigenze. Questi includono roll-bar in resina, tonneau cover e hardtop.

Motori

La gamma di propulsori del nuovo Hilux è stata ampliata grazie al nuovo e più potente motore diesel da 2,8 litri, 204 cv che regala al pick-up Toyota prestazioni altamente competitive nel suo segmento.

Con ben 500 Nm di coppia, questo nuovo motore permetterà all'Hilux di accelerare da 0-100 km/h in soli 10 secondi (2,8 secondi più veloce dell'attuale unità da 2,4 litri), con un consumo medio di carburante di 7,8 l/100 km* ed emissioni di CO 2 di 204 g/km*.

Rivolto ai clienti Hilux più esigenti il nuovo propulsore da 2,8 litri sarà disponibile nella versione Double Cab, con una scelta di trasmissioni manuali a 6 velocità o automatiche a 6 velocità, sempre abbinate alle 4 ruote motrici.

Dinamica di guida

Per il nuovo Hilux, l'obiettivo degli ingegneri era quello di mantenere le leggendarie capacità in fuoristrada migliorando nel contempo il comfort su strada. Per garantire condizioni di fuoristrada estreme, l’Hilux rimane uno dei pochi modelli ancora fedeli alla struttura "body-on-frame", in grado di resistere meglio e più a lungo alle forze di torsione.

Il comfort e la guidabilità del nuovo Hilux sono stati migliorati grazie agli interventi effettuati sulle sospensioni e al servosterzo. Le sospensioni beneficiano di una nuova messa a punto degli ammortizzatori anteriori e posteriori, della nuova progettazione delle balestre e delle nuove boccole per ottenere una guida più fluida con uno smorzamento più efficace su avvallamenti e buche.

Le già impareggiabili doti fuoristradistiche dell’Hilux sono state ulteriormente migliorate grazie ad una nuova funzione elettronica che replica l'effetto di un LSD meccanico (sui modelli 2WD); all'abbassamento del regime minimo del motore da 850 a 680 giri/min e ad una risposta dell'acceleratore ottimizzata per un maggiore controllo da parte del guidatore. Completano le novità un sistema VSC aggiornato e un nuovo tyre angle monitor.

Versione Invincible

Il top della nuova gamma Hilux, disponibile nella variante Double Cab, è la versione Invincible, fatta su misura per gli utenti che vogliono tutta la comodità e le diverse capacità di un pick-up combinate ad uno stile più avventuroso e sofisticato, con più alti livelli di dotazioni ed equipaggiamenti.

I dettagli esterni esclusivi dell’Invincibile includono griglia anteriore e paraurti, piastra sottoscocca, passaruota, maniglie, cerchi e design del portellone posteriore dedicati.

A bordo, l’Invincible si basa sulle specifiche delle versioni alto di gamma con un’esclusiva strumentazione, finiture metalliche nere e cromate nere e persino una chiave smart entry dedicata. L’illuminazione delle portiere anteriori e posteriori "clear blue" e i sedili in pelle traforata a doppia tonalità sono stati aggiunti per migliorare l’appeal dell'abitacolo.

Il nuovo Hilux sarà introdotto in Europa Occidentale e in Italia a fine anno.