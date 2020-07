A Moncalieri e Nichelino con Studio Estetica Giusi, i tuoi piedi ritrovano il sorriso

Per avere piedi belli da mostrare, sempre, bisogna prendercene cura con regolarità: andare regolarmente dall'estetista garantisce un trattamento adeguato.

Un primo aspetto da sottolineare è che il pedicure estetico/curativo non è un trattamento medico. Viene eseguito da un’estetista specializzata, non da un medico, e serve per rimuovere o trattare calli e duroni.

Nel trattamento dello Studio Estetica Giusi è incluso il pediluvio, la regolazione e limatura delle unghie, la rimozione delle callosità superficiali e l’applicazione di crema idratante e smalto, il tutto da eseguire almeno una volta al mese per la bellezza e il benessere di piedi e unghie.

La cute subisce un processo costante di inspessimento con l’obiettivo di proteggere il piede da sfregamento e pressione continua denominato ipercheratosi dalla quale hanno origine a calli e duroni. Non sono solo brutti esteticamente, ma possono creare fastidio quando si cammina se non vengono trattati in modo tempestivo.

Si tratta di sporgenze della pelle di colore giallastro, che si formano come meccanismo di difesa. La cute si va ad irrobustire nel punto dove avviene una pressione o uno sfregamento continuo. Sono spesso causati da postura non corretta del piede o da scarpe poco comode.

Quale è la differenza tra calli e duroni?

I calli si presentano come zone di pelle dura e ispessita e tendono a formarsi sotto la pianta dei piedi, ma non è raro trovarli anche sui talloni e lateralmente, specie se si calzano scarpe provviste di cuciture che sfregano contro i piedi. Rimuovere i calli è possibile tramite attrezzature specifiche.

I duroni sono arrotondamenti che spesso appaiono cerosi e scoloriti. Sono causati da una pressione eccessiva e ripetuta sul piede, ma sono costituiti da un nucleo indirizzato verso l’interno che può premere sui nervi e causare un dolore intenso.

Trattare il piede in maniera professionale ed avere un pedicure perfetto e più a lungo é possibile utilizzando un macchinario professionale chiamato MICROMOTORE che è dotato di frese con varie dimensioni il cui compito è quello di abradere e levigare in maniera impeccabile le cuticole, le unghie se necessario e gli ispessimenti cutanei.

Il trattamento ha una tariffa di 24 € ma ricordiamo che è necessaria la prenotazione.

Quali servizi sono disponibili presso il centro estetico?

Allo Studio Estetica Giusi, grazie all’esperienza e alla professionalità acquisita in oltre 19 anni di attività e quasi 30 di esperienza, puoi eseguire diversi trattamenti:

- Pulizia viso professionale con uso del vapore emolliente e purificante, strizzatura manuale (comedoni e punti neri) massaggio del viso e maschera;

- Pedicure curativo, un trattamento mirato al benessere di piedi e unghie con pediluvio, rimozione delle callosità superficiali, uso insostituibile del micromotore (fresa) per la regolazione delle unghie applicazione di crema idratante e smalto;

- Manicure tradizionale;

- Depilazione con cera liposolubile al miele, parziale o totale, nelle zone desiderate;

- Massaggio Emolinfatico, volto al miglioramento della circolazione sia linfatica che sanguigna.

Ho bisogno di alcuni prodotti per la cura del viso e del corpo?

Presso lo Studio Estetica Giusi, non troverai prodotti in vendita, in quanto non previsto dalla mission dello studio che predilige la prestazione del servizio artigianale, senza costi aggiuntivi, favorendo piuttosto consigli e consulenze personali.

Accettate pagamenti elettronici o con carte?

Si, abbiamo anche attivato il pagamento con SatisPay per poter pagare in tutta sicurezza senza toccare denaro o pulsanti.

Dove si trova il vostro centro estetico?

Lo Studio Estetico Giusi è comodamente raggiungibile da Moncalieri, Nichelino, Lingotto, Mirafiori, Santa Rita, Vinovo, Beinasco, Trofarello e tutti i comuni a Sud di Torino, qui trovi il link per Google Maps: https://goo.gl/maps/hGq4XhP7ki2VkS376

