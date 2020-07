Bardonecchia, 25 concerti gratuiti di Musica d'Estate dal 17 al 31 luglio

Sono 25 i concerti di musica classica che animeranno dal 17 al 31 luglio in occasione di Musica d’Estate il centro storico di Bardonecchia (To), comune dichiarato Covid Free.

Organizzata dal 1995 dall’Accademia di Musica di Pinerolo, annoverata tra le più rinomate strutture di alta formazione e perfezionamento del paese, la rassegna è a ingresso gratuito e richiama ad ogni edizione migliaia di spettatori, regalando loro la rara occasione per godere di concerti in altura, a 1300 metri d'altitudine, là dove anche la montagna dà spettacolo. A ospitare i concerti sono la luminosa e accogliente Chiesa di Maria Ausiliatrice, il Palazzo delle Feste e la Chiesa di S. Ippolito, scrigno di notevoli opere dell'artigianato della valle. L’accesso è possibile solo con mascherina e nel pieno rispetto delle norme per il contenimento della pandemia da Covid-19, al fine di poter garantire la sicurezza e la salute di tutti.

Dal lunedì al venerdì, dal 17 al 31 luglio, alle ore 16:00 presso la Chiesa di S. Ippolito, si alternano concerti solistici e di musica da camera con Francesco Granata, Matteo Spirito, Valentina Messa, Robert Poortinga, Giulia Toniolo, Greta Lobefaro, Piero Cinosi, Alessio Ferrarese, Antonia Comito, Alessandro Mosca (pianoforte), Sawa Kuninobu, Meri Khojayan (violino), Tommaso Castellano, Giorgio Marino (violoncello) e Valentina Valente, soprano.

Ogni pomeriggio dal 17 al 31 luglio (dal lunedì al venerdì alle 17:30, e sabato o domenica nel weekend alle 10:45), nella Chiesa di Maria Ausiliatrice, si esibiscono giovani musicisti selezionati tra gli oltre 130 allievi delle masterclass di alto perfezionamento di pianoforte, violino, violoncello, musica da camera di Musica d’Estate, tenute da docenti di fama internazionale, con un programma comunicato in loco, di giorno in giorno, nelle bacheche comunali per le vie della città.

Due sono le serate in concerto presso il Palazzo delle Feste, con inizio alle 21:00: sabato 18 luglio Gianluca Pirisi e Flavia Salemme, violoncello e pianoforte, eseguono Robert Schumann, Fantasiestucke op. 73, Eliodoro Sollima, Sonata 1948 per violoncello e pianoforte e Franz Schubert, Sonata per Arpeggione. Giovedì 30 luglio il concerto che vede protagonista il Quartetto Siegfrid (Alessandro Savinetti e Andrea Colardo, violino | Francesco Scarpetti, viola | Luca Colardo, violoncello) è invece dedicato al classicismo viennese con Wolfgang Amadeus Mozart, Quartetto in sol maggiore K. 156, Franz Joseph Haydn, Quartetto in si bemolle maggiore op. 76 n. 4; Wolfgang Amadeus Mozart, Quartetto in mi bemolle K. 428.

Musica d’Estate è realizzata dall’Accademia di Musica di Pinerolo con il sostegno di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Piemonte, Comune di Bardonecchia, Fondazione Compagnia di San Paolo (Maggior sostenitore), Fondazione C.R.T.; con il contributo di Villaggio Campo Smith, Bardonecchia Booking e Harald’s. Il nostro grazie va anche alla sempre preziosa sponsorizzazione tecnica di Piatino Pianoforti e Yamaha Musica Italia.