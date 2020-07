"Fateci tornare a danzare e giocare a basket": oggi flash mob davanti alla Regione per il via libera agli sport di contatto

Fateci tornare a danzare, lottare sul tatami e riprendere a giocare a basket. E’ questa la richiesta del mondo sportivo, che questo pomeriggio si ritroverà con un flash mob in piazza Castello, per chiedere alla Regione di poter riprendere a praticare tutti gli sport di contatto. L’appuntamento è fissato per le 16.30 e l’invito a ciascuno è di portare la “propria palla o l’attrezzo per dire che ci siamo”.

“Chiediamo – spiega il Comitato Regionale dello UISP - di riprendere gli sport di contatto con regole e protocolli da rispettare”. “In 6 regioni – continua l’Unione Italiana Sport per Tutti - hanno riaperto: la Lombardia riapre il 10 luglio. Chiediamo un’ordinanza analoga anche in Piemonte, sperando che arrivi nel minor tempo possibile”.

La richiesta è che anche nel nostro territorio venga dato il via libera agli sport di contatto, “Senza controlli, protocolli da rispettare e la necessaria tracciabilità - come avviene nelle altre attività - e quindi senza la possibilità di intervenire per bloccare il gruppo in caso di contagio, sottoponiamo a rischi maggiori i tanti praticanti” conclude l’UISP.

Un appello condiviso dal consigliere comunale del M5S Torino Marco Chessa. “Credo che sia il momento di dare una risposta certa, una prospettiva temporale, una metodologia operativa: questa situazione di stallo ed incertezza sta compromettendo irrimediabilmente società, lavoratori e atleti” sottolinea il pentastellato.