Torino, da Iter 355mila euro per progetti educativi: a settembre l'inaugurazione del polo “Scuola centro civico”

L'Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile (Iter) ha destinato, nel 2019, 355mila euro per sostenere progetti educativi sul territorio. Il rendiconto 2019 è stato presentato ai consiglieri comunali questa mattina, in Commissione, dall'assessora all'istruzione della Città di Torino Antonietta Di Martino.

Tra le varie iniziative coperte, la cifra più consistente è andata al progetto “Scuola Centro Civico”, che a settembre vedrà l'apertura ufficiale del polo di Via Bardonecchia 34: “La pandemia di Covid-19 - ha spiegato Di Martino – ci ha costretti a rimandare, ma con la ripresa delle attività inaugureremo.” Nel corso del 2019 il centro è stato protagonista con l'Edu Lab Testing per le sperimentazioni sulla didattica educativa e il meeting del progetto europeo LEA Learning Technology Accelerator.

Tra le altre progettualità implementate da segnalare Torino Mobility Lab a San Salvario, che ha previsto la collaborazione di Iter nella progettazione di nuovi modelli di fruizione dello spazio pubblico di fronte agli istituti come scuole car-free e l'educazione alla mobilità attiva, Progireg a Mirafiori Sud per l'orticoltura didattica e la sostenibilità e i gruppi gioco negli ospedali Regina Margherita e Sant'Anna.

I fondi hanno incluso anche altre attività, tra cui la riapertura del Centro per il Riuso Creativo “Re Mida” e l'inaugurazione del nuovo Centro di Cultura Ludica “Walter Ferrarotti”: “Il primo - ha aggiunto l'assessora – verrà elevato a hub cittadino per l'economia circolare in grado di ospitare eventi in collaborazione con altri assessorati, mentre il secondo dovrebbe essere pronto entro l'inizio del 2021".