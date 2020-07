Unito presenta il Festival dell'Orientamento

Da martedì 7 a giovedì 9 luglio su www.festival-dellorientamento.unito.it si terrà il Festival dell’Orientamento dell’Università di Torino con una formula nuova. Il festival infatti, sarà interamente trasmesso in diretta in streaming nel rispetto delle misure anti contagio COVID-19. Una tre giorni di incontri con docenti, ex studenti ed esperti di orientamento, con la possibilità di seguire le presentazioni di tutta l’offerta formativa dell’Università di Torino.

ll Festival dell’Orientamento prevede due spazi per le video conferenze, l’“Aula Magna” e la “Sala Conferenze”, e un’area di stand. Nell’area “Aula Magna” si terrà un calendario di eventi culturali tra cui un incontro con gli scrittori e le scrittrici che hanno studiato nell’Università di Torino, una conferenza sull’impegno di UniTo per la salvaguardia del patrimonio archeologico dell’area di Bagdad, un concerto della corale universitaria, e altro ancora.

La “Sala Conferenze” invece, sarà lo spazio dove i docenti dei Dipartimenti e delle Scuole di UniTo presenteranno alle future studentesse e ai futuri studenti collegati on line i programmi e gli insegnamenti di tutti i corsi di studio presenti nell’Università di Torino. Nell’area stand virtuale i visitatori del festival potranno inoltre scaricare brochure illustrative, accedere a contenuti multimediali e ascoltare le interviste degli ex studenti UniTo che raccontano la propria esperienza universitaria.

"Quando ci apprestiamo a fare grandi scelte, come quella degli studi universitari - spiega il Rettore dell’Università di Torino, Stefano Geuna - siamo tutti un po' disorientati; quest'anno lo siamo ancora di più, perché la situazione è inedita. E allora si sentiva proprio il bisogno di un festival, cioè di un momento di incontro con l'Università di Torino che continuasse il lavoro già svolto con le giornate di orientamento. Il nostro festival sarà ospitato nello spazio virtuale, ma i contatti, gli scambi e le occasioni per conoscere saranno quanto mai reali".

Tutte le informazioni su www.festival-dellorientamento.unito.it

