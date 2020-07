Ex Embraco, a Chieri incontro promosso dal sindaco per approfondire idee e proposte

“Un momento di confronto sull’ex Embraco, in particolare con le associazioni di categoria e il mondo produttivo torinese e piemontese ma allargato a tutti i possibili stakeholder, per approfondire idee e proposte concrete e per raccogliere eventuali disponibilità di imprenditori locali a investire sul sito o ad assumere parte dei dipendenti”: così il Sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero illustra le finalità dell’incontro in programma giovedì 9 luglio, a partire dalle ore 18, presso la Sala Conceria (via Conceria 2), a Chieri.

“La vicenda dell’Embraco, dal palesarsi della crisi nei primi anni del Duemila fino alla recente indagine giudiziaria che coinvolge i vertici di Ventures, rappresenta una profonda ferita per la nostra comunità. Come Comune di Chieri siamo convinti che il futuro di oltre 400 tra lavoratrici e lavoratori ex Embraco non possa solo essere affrontato in termini di ammortizzatori sociali (la cig scade a novembre 2020) ma ci si debba adoperare per costruire un orizzonte di speranza, affinché un patrimonio di esperienze e di qualità professionali non vada disperso" afferma Sicchiero.