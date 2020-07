"Estate a Borgaro": da metà mese al via il Punto Verde del Parco Chico Mendes

Il Parco Chico Mendes di Borgaro torna protagonista in tema di musica e spettacoli. Dopo gli anni d'oro di Colonia Sonora, prima e del Chico Boom Festival, dopo, a cavallo tra il vecchio e nuovo secolo, il polmone verde di Borgaro, al confine con il capoluogo piemontese, torna ad ospitare concerti, dj set, cabaret, teatro, ma anche momenti di cultura e di sport. In totale sicurezza e nel rispetto delle normative anticovid in vigore. Parliamo della kermesse “Estate a Borgaro”, promossa dal Comune di Borgaro in collaborazione con l'associazione Sinapsi e il ristobar Chico Loco, che si svolgerà dal 14 luglio al 2 agosto 2020. Dal mercoledì alla domenica, in programma tanta roba e per tutti i gusti, a partire dall'opening del Festival, appunto il 14 luglio, con “Grande jazz da Barcellona” Jaume Llombart Solo (chitarra). La musica rimarrà al centro dell'attenzione anche nelle serate successive con le esibizioni live dei Venus Party Rock Band (venerdì 17 luglio), del Tributo a Pino Daniele con i Pazzi d'Autore (giovedì 23 luglio), degli emergenti Five Hundred (30 luglio), della Jam Session del sabato sera (18, 25 luglio e 1 agosto) accompagnate da Dj Set (lla domenoca), karaoke (il mercoledì), Teatro (venerdì 31 luglio).

Ogni serata prevede aperitivi, apericene e menù a tema, ma anche le Grgliate Solidali (23 e 30 luglio) dove parte degli introiti saranno devoluti al SEA, Servizio Emergenza Anziani, sezione di Borgaro. Durate il giorno e in preserale largo allo sport con passeggiate all'interno del parco (19 e 24 luglio), lezione gratuita di difesa personale (18 luglio), lezione gratuita di fitness (24 luglio), biciclettata (2 agosto) e presentazione libri (25 luglio). Per l'intera durata del Festival sarà attiva nelle ore diurne un'area Relax/Solarium con tanto di ombrelloni e sdraio, mentre dal tardo pomeriggio fino alla chiusura serale, soprattutto nella NOTTE VERDE di sabato 25 luglio, largo a colorati mercatini di hobbisti e artigiani di qualità.

"Scopo della manifestazione – spiegano il Vicesindaco di Borgaro, Fabrizio Chiancone, e l'assessore alla Cultura, Eugenio Bertuol - è rivalutare un'importante area verde come quella del Chico Mendes e farla vivere o rivivere alle famiglie della città di Borgaro e dei comuni limitrofi, ma anche alla fascia più giovane, in moda che tutti passano passare qualche ora di divertimento e spensieratezza nel fresco estivo del parco, in ampi spazi per garantire il distanziamento sociale tra le persone". IL PROGRAMMA DI ESTATE A BORGARO

Martedì 14 luglio, Opening Festival: Ore 21.30 “Grande jazz da Barcellona” Jaume Llombart Solo (chitarra); Cena spagnola a tema Giovedì 16 luglio: Ore 21 Musica con Dj Massimo Issarò + Dj Roberto Sazze; Ore 22,30 The Blues Against Youth (One Man Band) in concerto;

Venerdì 17 luglio: Serata musicale anni '80 e '90 Venus Party Rock Band in concerto Sabato 18 luglio: Ore 18 Lezione di Difesa Personale gratuita aperta a tutti conil Maestro Andrea Rapisarda – Ore 21 Musica live d'improvvisazione con Aldo Jam e i suoi musicisti

Domenica 19 luglio: Ore 10 Camminata ludico-motoria all'interno del parco a cura dell'associazione In ricordo di Enzo. Ore 21 musica a 360° con Fabio Fox Dj Mercoledì 22 luglio: Ore 21 Il Concertino serata karaoke animato dal gruppo Enjoy;

Giovedì 23 luglio: dalle ore 20 Grigliata Solidale (con la collaborazione di alcuni membri dell'associazione Bersaglieri di Borgaro). Parte del ricavato sarà donato al SEA di Borgaro. Ore 21 Tributo a Pino Daniele con i Pazzi d'Autore in concerto Venerdì 24 luglio: Ore 18 Al parco con il Persona Trainer, lezione gratuita di fitness con istruttori della palestra Fitlab di Borgaro; Ore 20 Camminata serale all'interno del parco, a cura dell'associazione In Ricordo di Enzo. Ore 21 musica dance con DJ Campana Sabato 25 luglio: Ore 17,30 Presentazione del libro di Massimo Giandinoto (Massy Runner) “Io vivo sulle ali di un sogno”; Dalle ore 18 NOTTE VERDE – Dj set e musica live – Mercatino di hobbisti e di antiquariato di qualità

Domenica 26 luglio: Ore 21 musica a 360° con Fabio Fox Dj Mercoledì 29 luglio: Ore 21 Il Concertino serata karaoke animato dal gruppo Enjoy;