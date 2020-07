Borgo Medievale, approvato il progetto di restauro: 2 milioni di euro di investimento

Il Borgo Medievale tornerà agli antichi splendori: è stato approvato questa mattina in Giunta, su proposta degli assessori Antonino Iaria (Urbanistica) e Francesca Leon (Cultura), il progetto definitivo per il restauro del complesso al Parco del Valentino.

Gli interventi prevedono un investimento di 2 milioni di euro e saranno finanziati con i fondi Cipe: si tratta di manutenzioni urgenti per la conservazione del complesso visitato ogni anno da migliaia di visitatori. Nello specifico, i lavori riguardano la sistemazione e il rifacimento delle coperture delle case del Borgo Medievale, tettoie, balconi e terrazze in legno, consolidamenti di manufatti e murature lesionate e in forte degrado, recinzioni, sistemazioni esterne e smaltimento acque meteoritiche.

Approvato il progetto definitivo, ora l’iter di legge prevede che la Giunta comunale approvi, entro la fine di quest’anno, il progetto esecutivo. I lavori, dopo l’erogazione dei fondi ministeriali (Fondi CIPE), inizieranno presumibilmente entro la metà del 2021. “Il percorso di riqualificazione del Parco del Valentino continua: questo contributo si aggiunge agli 800 mila euro che abbiamo già stanziato come comune sul Borgo Medievale” commenta soddisfatto l’assessore Antonino Iaria.

“Siamo soddisfatti. Speriamo che venerdì al comitato di indirizzo convocato dall’Assessore si possa avere un quadro definitivo della progettualità sul Parco anche in merito al master plan su Torino Esposizioni. Avere rimesso al centro dell’agenda politica la questione del Valentino come Circoscrizione 8 sembra portare i suoi frutti, anche se tardivi” afferma invece il presidente della Circoscrizione 8, Davide Ricca.