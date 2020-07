Raggiunto da una fiammata mentre stava cucinando: si è procurato in questa maniera una grave ustione un uomo di 39 anni di Salassa, nel Canavese, intorno a mezzogiorno e mezza. Le parti del corpo maggiormente coinvolte sono il collo, il volto e le braccia.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato prima al campo sportivo di Salassa, dove un elicottero lo ha prelevato per portarlo al CTO di Torino. La persona coinvolta non sarebbe comunque in pericolo di vita.