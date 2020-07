Venaria, un incanto di note grazie alla Filarmonica TRT e al maestro Noseda

Un grande concerto dal forte valore simbolico, nato dal desiderio di molti soggetti: tornare a suonare insieme, con un grande organico, per un pubblico vero e permettere alla musica di trasmettere messaggi come speranza, gioia, forza.

Un sodalizio artistico speciale quello tra il Maestro e la Filarmonica TRT che per l’occasione hanno scelto un programma “eterno” con la Sinfonia n. 5 in do minore Op. 67 di Ludwig van Beethoven e la Sinfonia n. 39 in mi bemolle maggiore K 543 di Wolfgang Amadeus Mozart.