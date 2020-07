Efficientamento energetico, Bonomo (Pd): "37 milioni e mezzo per i Comuni con meno di mille abitanti"

In arrivo un contributo di 19.329,89 euro, destinato a tutti i Comuni con meno di mille abitanti, per la realizzazione di progetti relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Il ministero per lo Sviluppo Economico ha messo a disposizione 37 milioni e mezzo di euro per il 2020 destinate ai piccoli Comuni che dovranno però avviare i lavori per la realizzazione degli interventi entro il 15 novembre, pena la decadenza automatica del contributo concesso.

«Un aiuto importante - spiega la deputata canavesana del Pd, Francesca Bonomo - che permetterà di finanziare la realizzazione di opere di efficientamento dell’illuminazione pubblica, il risparmio energetico degli edifici pubblici, l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e interventi per la mobilità sostenibile sul nostro territorio».

Tra i beneficiari, nel Canavese e nelle Valli di Lanzo, ci sono i Comuni di Ala di Stura, Alpette, Andrate, Bairo, Baldissero Canavese, Balme, Barone Canavese, Borgomasino, Borgiallo, Borgomasino, Brosso, Canischio, Cantoira, Caravino, Carema, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chialamberto, Chiesanuova, Ciconio, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Cossano Canavese, Cuceglio, Fiorano Canavese, Frassinetto, Groscavallo, Ingria, Lemie, Levone, Lusigliè, Maglione, Mezzenile, Montalenghe, Noasca, Nomaglio, Orio Canavese, Palazzo Canavese, Perosa Canavese, Pertusio, Pessinetto, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Ronco Canavese, Salerano Canavese, San Colombano Belmonte, San Martino Canavese, San Ponso, Scarmagno, Settimo Rottaro, Sparone, Strambinello, Tavagnasco, Torre Canavese, Traversella, Traves, Usseglio, Vallo Torinese, Valprato Soana, Varisella, Vestignè, Vialfrè, Vidracco, Vistrorio.