Magliano (Moderati): "GTT, il servizio informazioni via sms non funziona più"

"Lo utilizzavano in tanti, in tanti lo utilizzerebbero ancora, se solo funzionasse: ma il numero di cellulare 3424112624, riportato su tutte le fermate urbane della GTT, non è più attivo", sottolinea Silvio Magliano, Capogruppo dei Moderati in Consiglio Comunale a Torino.

"Ho verificato di persona, lo scorso venerdì 3 luglio, provando a inviare sms presso diverse fermate, constatando che il sistema, come segnalatomi da tanti cittadini, non invia più agli utenti gli orari di passaggio dei mezzi. Questo servizio è, o meglio era, utilizzato soprattutto dai cittadini più anziani, che - spero che la Giunta ne sia consapevole - non sempre hanno dimestichezza con app, smartphone e web".

"Chiedo alla Giunta, con un'interpellanza appena presentata in Consiglio Comunale, il ripristino di questo servizio, utile - a maggior ragione in questa fase di ripartenza dopo l'emergenza da Covid-19 - per chi utilizza i mezzi quotidianamente per lavoro o altre ragioni e per chi arriva nella nostra città per ragioni di turismo o affari. Chiedo inoltre le ragioni del disservizio e le tempi necessari per il ripristino".

"Solo garantendo un servizio efficiente e puntuale si può incentivare l'utilizzo del servizio di trasporto pubblico in maniera credibile", conclude Magliano.