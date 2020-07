Via San Francesco da Paola verso la pedonalizzazione

Dopo il controviale sud di corso Fiume e via Petitti (nel tratto tra via Ormea e via Pietro Giuria), potrebbero diventare pedonali anche via San Francesco da Paola e via fratelli Vasco.

Nelle scorse settimane alcune ristoratori della zona avevano lanciato una petizione su change.org, che ha superato le oltre 400 adesioni, per chiedere di chiudere al traffico la zona del centro di Torino.

Una proposta, presentata oggi in commissione Trasporti, che ha ottenuto il via libera dalla Città. Se il progetto vedesse la luce si creerebbe una passeggiata pedonale dalla Cavallerizza Reale a via Maria Vittoria, con accesso anche a piazza Carlina. I dettagli tecnici sono ancora in fase di definizione, ma dovrebbero essere garantiti 3,50 mt. di spazio pedonale al centro della carreggiata delle vie San Francesco e fratelli Vasco anche per consentire l’ampliamento dei dehors degli esercizi commerciali. Nel periodo della sperimentazione sparirebbero circa settanta posti auto.