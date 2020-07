Bardonecchia, ripristinata e agibile la via ferrata Atletica Rouas

Sono terminati i lavori periodici di manutenzione di ispezione e di controllo, realizzati per il ripristino e la messa in sicurezza della via ferrata “Atletica Rouas”, la più impegnativa delle due pareti attrezzate all’imbocco del Pian del Colle, che ora consentono il pieno utilizzo dell’impianto sportivo alpinistico, gestito dalle Guide Alpine Valsusa di Bardonecchia, sito in via Medail, molto apprezzato da turisti/alpinisti italiani e stranieri. Il nuovo cavo piazzato per sicurezza verrà rimosso prima dell’inverno.

“La pandemia Coronavirus-Covid 19 ha fortemente ritardato l’apertura della ferrata, fruibile dai primi di luglio - sostiene Alberto Borello, presidente delle Guida Alpine Valsusa - Il percorso, molto bello e gratuito, conservato in buona efficienza dal Comune di Bardonecchia, è quotidianamente frequentato da molti appassionati, anche francesi che giungono, per lo più, attraverso il Colle della Scala. Importante sottolineare che la ferrata è fruibile in piena sicurezza, ovvero con i pochi rischi ridotti al minimo, anche grazie al tassativo obbligo di indossare il casco, le imbragature e la longe da ferrata, un dispositivo di protezione individuale utilizzato anche in alpinismo e speleologia, solitamente costituito da uno spezzone di corda o da una fettuccia, eventualmente divisi in più rami, vincolati all'imbrago e ad uno o più moschettoni”.