Cirio: "Entro il 2024 a Torino ci sarà un nuovo pronto soccorso convenzionato"

Entro il 2024 a Torino ci sarà un nuovo pronto soccorso convenzionato. Ad annunciare la novità per la medicina d’urgenza il presidente della Regione Alberto Cirio, durante la presentazione del programma sanitario per il centrodestra. Il modello potrebbe essere quello dell’ospedale Humanitas Gradenigo, convenzionato per ricoveri e prestazioni ambulatoriali con la maggior parte degli enti fondiari ed assicurativi.

"Torino ne ha bisogno"

“Entro il 2024 – ha spiegato il governatore – apriremo un nuovo pronto soccorso a Torino: la città ne ha bisogno, la nostra verifica rende non più procrastinabile questa scelta”. Entro l’estate la Regione emanerà un bando, a cui potranno partecipare tutti gli enti e realtà che ne hanno i requisiti.

Il bando

Non verrà infatti costruito un reparto di medicina di urgenza ex novo, ma verrà attivato un pronto soccorso convenzionato all’interno di una struttura già esistente. “Non possiamo più aspettare e dire ogni anno a Natale che abbiamo i pronto soccorso intasati. Abbiamo degli ospedali in progettazione: nell’attesa che siano operativi, faremo il bando” ha concluso Cirio.