Ex Olisistem Start, si riaccende la protesta dei lavoratori: due ore di sciopero

Si riaccende la protesta dei lavoratori ex Olisistem Start, l'azienda di Settimo Torinese dove i sindacati hanno indetto due ore di sciopero "contro la Innovaway, per difendere nuovamente la propria retribuzione".



Si riapre così una ferita che si pensava chiusa. Non è infatti bastato ai lavoratori ex Olisistem Start aver difeso, a gennaio scorso, la propria posizione salariale dal taglio che voleva imporre la Innovaway, azienda che ha rilevato questi lavoratori e le relative commesse (tra le quali principalmente quelle per i servizi a Banca Intesa San Paolo). "Dopo aver trovato un accordo su quell’inizio difficile si pensava di essersi lasciati alle spalle le problematiche legate alla crisi Olisistem - dicono i rappresentanti dei lavoratori -. Sindacalmente si è cercato di favorire un percorso di piena collaborazione tra lavoratori ed azienda anche nell’ambito della inaspettata problematica del Covid19. Ma nel frattempo da una parte a parole la Direzione Innovaway si rendeva disponibile al confronto sindacale, dall’altra ha operato in modo unilaterale con il taglio del 30% delle pause, l'attivazione dello Smart Working riducendo il salario aggiuntivo (in particolare i buoni pasto) e col mancato rispetto nel pagamento dei fondi pensione contrattuali", si legge sempre nella nota dei rappresentanti dei lavoratori.