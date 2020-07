Asl Città di Torino, nuova modalità di prenotazione per gli esami di laboratorio

Gli esami di laboratorio, per i pazienti di età superiore ai 14 anni, devono essere prenotati esclusivamente al Call Center – numero verde gratuito 800 000 500 – attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dal lunedì alla domenica.

I prelievi per i pazienti di età inferiore ai 14 anni potranno essere effettuati, in accesso diretto, presso la Casa della Salute dei Bambini e dei Ragazzi di via Gorizia 112/a e presso Day Hospital Pediatrico dell’Ospedale Martini di via Tofane 71.

Ricordiamo gli indirizzi di tutti i Centri Prelievo, suddivisi per distretto: