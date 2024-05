Borgo Dora "affoga" nei vecchi incubi, strade e negozi allagati dopo la tempesta: "Siamo stufi"

Le forti precipitazioni di queste settimane stanno facendo "annegare" Borgo Dora nei vecchi incubi: dopo l'ennesima grandinata, infatti, strade e negozi dello storico rione del Balon si sono ritrovati improvvisamente allagati.

La situazione è diventata particolarmente critica dopo l'intenso temporale di oggi pomeriggio: in via Borgo Dora si è creato un vero e proprio "torrente", che ha costretto residenti e negozianti a scendere in strada per spalare acqua e ghiaccio accumulati in pochi minuti.

Per il quartiere non si tratta, purtroppo, di una novità, bensì di un triste ritorno alla realtà, con le tanto attese migliorie che faticano a trovare spazio: "Nonostante i lavori alla fognatura - commentano i presenti - siamo dovuti intervenire noi: siamo stufi, non ne possiamo più".