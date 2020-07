Aiace, al via le proiezioni nelle arene estive torinesi

Al via le proiezioni promosse e organizzate da AIACE Torino nelle arene estive – allestite nell'ambito di "Torino Città del cinema 2020 - Torino a cielo aperto" – a cui i tesserati AIACE potranno accedere gratuitamente.

Il primo appuntamento, all'arena "Cinema al Castello", è:domani, MARTEDÌ 14 LUGLIO | Cortile del Castello del Valentino (Viale Mattioli 39) | ore 21.30 con il film "Dead Man" di Jim Jarmush con Johnny Depp, John Hurt, Robert Mitchum, Iggy Pop, Gabriel Byrne, Gary Farmer, Mili Avital (USA 1995, 121'); versione restaurata.

Fine Ottocento. Il giovane William Blake si reca nella sinistra città di Machine dove ha trovato lavoro come contabile, ma niente va come dovrebbe. Inimicatosi il boss del luogo, ferito in una sparatoria, inseguito da cacciatori di taglie, Blake è costretto a fuggire attraverso labirinti di boscaglia e montagne. Sarà un indiano di nome “Nessuno" a guidarlo lungo un cammino che assumerà, a poco a poco, i connotati di un percorso iniziatico.Introduce la proiezione Maurizio Blatto, scrittore e critico musicale. Per prenotazioni: www.ambrosiocinema.it