Bertola (M5S): "Approvata legge regionale per introdurre elenco Oss ed enti di formazione"

"Il Piemonte avrà un elenco regionale per gli operatori socio sanitari (OSS) e gli enti accreditati per la formazione. E' quanto stabilisce proposta di Legge del Movimento 5 Stelle - a prima firma Giorgio Bertola - approvata oggi dal Consiglio regionale del Piemonte".

"L'elenco regionale offre maggiori garanzie agli utenti, alle loro famiglie ed al personale. Da una parte infatti si offre agli utenti la sicurezza di ricevere prestazioni da parte di personale qualificato e, dall’altro lato, si consente la valorizzazione delle competenze di coloro che hanno ottenuto uno specifico attestato di qualifica al termine di un percorso di formazione. In questo modo inoltre si offre maggiore trasparenza sugli organismi di formazione accreditati. L'elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Piemonte e la sua istituzione non comporta oneri a carico del bilancio regionale".

"Ora la Giunta sarà chiamata a redigere un regolamento per definire alcuni aspetti come le modalità di redazione, il modello di domanda d'iscrizione, le modalità di controllo e le cause di cancellazione. Siamo disponibili, fin da ora, a dare il nostro contributo anche in questa ulteriore fase per rendere l'elenco pienamente operativo ed utile per cittadini ed operatori".