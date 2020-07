Novantesimominuto a Chieri. Il sabato 90 minuti di sosta gratuita

“A partire da sabato 18 luglio in piazzetta Oasi e in via San Francesco sarà possibile sostare gratuitamente per 90 minuti, dalle 8 alle 14. Si tratta di un’iniziativa promozionale, che abbiamo battezzato #Novantesimominuto, che ha come finalità quella di garantire una maggiore rotazione nei parcheggi a raso intorno all’area mercatale di piazza Dante, favorendo chi si reca a fare spesa al mercato e negli esercizi commerciali del centro”: lo annunciano l’assessore al Commercio Luciano Paciello e l’assessore alla Viabilità Paolo Rainato.

L’utente potrà avvalersi di questa promozione e parcheggiare gratuitamente per (e non oltre) 90 minuti nei parcheggi a raso di piazzetta Oasi e di via San Francesco (che è diventata ‘zona blu’), inserendo nella colonnina del parchimetro la targa dell’autoveicolo ed esponendo poi il “ticket a zero” così erogato.

Inoltre, il sabato saranno disponibili due parcheggi “shop and go” in prossimità dell’accesso alla piazza del mercato di piazza Dante, ovvero parcheggi a colore giallo a disco orario, utilizzabili gratuitamente per la durata di 15 minuti esclusivamente per il tempo necessario al carico delle borse della spesa.