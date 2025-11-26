 / Attualità

Attualità | 26 novembre 2025, 17:45

Parcheggio di Piazza Castello: 610mila euro per un intervento di manutenzione straordinaria

La delibera della Giunta comunale, su indicazione dell'assessora ai Trasporti Chiara Foglietta

Parcheggio sotterraneo Piazza Castello: 610mila euro per manutenzione straordinaria

Parcheggio sotterraneo Piazza Castello: 610mila euro per manutenzione straordinaria

Un investimento da 610mila euro per un importante intervento straordinario di manutenzione del parcheggio sotterraneo di Piazza Castello. Lo ha deliberato ieri, su indicazione dell’assessora ai Trasporti Chiara Foglietta, la Giunta della Città di Torino.

Il parcheggio in questione, di proprietà della Città ma dato in concessione a GTT, necessita di un intervento di impermeabilizzazione che ne preservi la funzionalità, scongiurando l’azione negativa che le acque piovane che cadono sul manto stradale soprastante rischiano di avere. Per questo la Giunta ha deliberato uno stanziamento di fondi comunali, derivato da avanzi di mutui.

I principali interventi previsti consisteranno nella rimozione della pavimentazione in materiale bituminoso con verifica dello stato delle impermeabilizzazioni e sigillatura dei giunti, rifacimento dell’impermeabilizzazione dell’estradosso del parcheggio e ripristino della stessa pavimentazione.

Sono inoltre previsti interventi di risanamento dell’intercapedine sottostante il marciapiede di via Principe Amedeo e dei canali di scolo delle acque meteoriche presenti all’interno della struttura sottostante, concordando tempi e modalità d’intervento con il concessionario GTT.

La pavimentazione dei marciapiedi sarà ripristinata come l’esistente e in parte, dove risulta in materiale bituminoso, sarà sostituita con elementi in pietra. Verranno anche realizzati interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium