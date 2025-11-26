Parcheggio di Piazza Castello: 610mila euro per un intervento di manutenzione straordinaria

Un investimento da 610mila euro per un importante intervento straordinario di manutenzione del parcheggio sotterraneo di Piazza Castello. Lo ha deliberato ieri, su indicazione dell’assessora ai Trasporti Chiara Foglietta, la Giunta della Città di Torino.

Il parcheggio in questione, di proprietà della Città ma dato in concessione a GTT, necessita di un intervento di impermeabilizzazione che ne preservi la funzionalità, scongiurando l’azione negativa che le acque piovane che cadono sul manto stradale soprastante rischiano di avere. Per questo la Giunta ha deliberato uno stanziamento di fondi comunali, derivato da avanzi di mutui.

I principali interventi previsti consisteranno nella rimozione della pavimentazione in materiale bituminoso con verifica dello stato delle impermeabilizzazioni e sigillatura dei giunti, rifacimento dell’impermeabilizzazione dell’estradosso del parcheggio e ripristino della stessa pavimentazione.

Sono inoltre previsti interventi di risanamento dell’intercapedine sottostante il marciapiede di via Principe Amedeo e dei canali di scolo delle acque meteoriche presenti all’interno della struttura sottostante, concordando tempi e modalità d’intervento con il concessionario GTT.

La pavimentazione dei marciapiedi sarà ripristinata come l’esistente e in parte, dove risulta in materiale bituminoso, sarà sostituita con elementi in pietra. Verranno anche realizzati interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.